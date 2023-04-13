疫情解封嘉大昆蟲館超夯 逢假日2千遊客入園
一些室內旅遊景點，因疫情關係慘澹經營，隨著疫情解封，如今成了假日最夯的旅遊景點；嘉大昆蟲館每到假日吸引2千遊客入園參觀，成了嘉義市最夯的室內旅遊景點；嘉大昆蟲館館長張少鈞表示，昆蟲館主打親子學習，來這裡玩也可以學習生態知識。來自台南的親子第一次來參觀，能觸摸鍬形蟲互動，小朋友雀躍不已。
館長張少鈞表示，昆蟲館面積約400坪，蒐藏全世界及台灣本土具有特色的上萬種昆蟲；當中有2個園區設計最吸引遊客，一是活體解說，另一個是溫室園區。活體解說，由導覽員將一些活的昆蟲像是甲蟲、竹節蟲向遊客展示解說，最大特點可以互動拍照。溫室園區近年來是網路很紅的打卡景點，拍照的氣氛很特別有如置身森林當中，溫室裡有蝴蝶復育，可以觀察其生態。
他特別介紹昆蟲館「鎮館之柱」，是全世界唯一的彩蝶柱，裡面有1200支蝴蝶標本，主要由摩爾佛蝶、紅鳥翼蝶、綠鳥翼蝶3種蝴蝶構成，藍、紅、黃3個金屬光澤不會隨著時間褪色，且從不同角度欣賞呈現出不同顏色光澤。
張少鈞表示，現代學童學習不再只限於學校課程，尤其小朋友對於生態內容很有興趣，園區主打親子學習互動，大人小朋友來這邊不但可以遊玩也可以學到一些知識，所以每逢例假日親子遊客特多，假日遊客經常超過2千人，連假時遊客更多。
來自台南的親子一家人在導覽人員的解說下近距離觀察昆蟲，而且可以觸摸活體昆蟲，這經驗令他們感到新奇有趣，尤其小男孩觸摸到竹節蟲、甲蟲、蟑螂等更是又驚又喜。
嘉大昆蟲館2008年由農委會補助2千萬元及嘉義大學自籌共5千萬元興建。全館分為展覽館區與生態溫室區二部分，展覽館區展示世界六大動物地區及台灣本島外島地區昆蟲標本、珍奇非保育類活體昆蟲及放大14倍的台灣地區保育類昆蟲模型。2016年委外彩虹娛樂公司經營。
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