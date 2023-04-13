台南公布太陽光電備案突破1.1萬件 南科3期擴建進度曝

台南市政府經濟發展局長林榮川率領各主管說明今年年第1季成果及第2季的規畫推動方向，從綠能太陽光電備案逾萬件、工業區開發、南科3期用地取得及招商成果等，展現與以往不一樣的新氣象。

備受外界關注的綠色能源及永續發展，經發局表示，台南市是全台第一個制定「低碳城市自治條例」的城市，規範800KW以上的用電大戶須設置太陽能光電，累計至今執行率高達93.82%；持續推廣陽光電城3.0計畫，積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目，截至今年3月底，太陽光電同意備案共1萬1093件，備案容量達3878MW，預估年減碳量將近251.5萬噸，吸引投資金額逾2714億元。

另透過太陽光電優良廠商甄選，協助公私部門快速找到適合的光電業者進行太陽光電設置，經發局也提供租賃契約書範本，可自行依需求與太陽光電優良廠商洽談評估，共同提升綠能設置量。

就招商投資部分，今年1月至3月增加49件投資案，吸引85.55億元投資額，帶動31.08億元產值，創造978個就業機會。「南部科學園區台南園區擴建計畫」目標在今年7月31日完成用地取得後，提供廠商同步建廠，預計引進既有科技深化的半導體產業 (不含先進製程)，地域承續的智慧機械、精準健康及產業創新等產業，將可創造392億元年產值及約4900個就業機會。

因應疫情後的台商回流潮，為滿足各類型的廠商建廠及空間需求，正趕辦新產業園區工程開發，如七股科技科工業區的採分期分區施工、同步建廠以加速開發，並規畫提供部分產業用地解決未登記工廠問題，此外，為活化老舊工業區土地，已陸續完成萊芊寮工業區部分排水與道路工程、白河都市計畫工業區部分道路改善工程。

第2季持續推動健康產業園區報編，作為南部健康照護及產業發展核心，期能鏈結沙崙科學城成大醫療創新園區；而為帶動溪北經濟發展軸線，柳科3期已著手進行基礎調查及地方代表訪談，以完善園區開發方向，預計在第2季完成測量與鑽探驗收及生態調查，並將持續推動工業區立體化發展，多元化工業用地。

台南市經發局開創全國之先，建置一般工廠及特定工廠線上申辦，截至今年3月底，公司及商業登記總家數較去年同期成長3.34%，六都排名第一；公司及商業登記資本額相較去年同期成長6.72%，六都排名第一；輔導未登記工廠合法化，截至今年3月底止未登記工廠納管核准率達79%，特定工廠核准率達97%。將持續積極協助業者辦理未登記工廠納管作業。

林榮川表示，台南市經濟發展的涵蓋業務層面廣泛，不僅包括商業，另從引領台灣產業結構轉型與升級的光電、工業區開發，到與庶民最接地氣的市場等，均由經發局業管。雖新冠肺炎疫情持續趨緩，然則國內外局勢皆瞬息萬變，經發局責無旁貸，應引導各產業面對後疫情時代的各項契機、轉機與可能潛在的危機，進而帶動整體經濟的活絡。