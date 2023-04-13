年初有來台南玩嗎？ 200萬統一發票特獎得主可能是你
今年初有到台南德記洋行及安平樹屋玩、並且買了100元的商品嗎？那200萬元統一發票幸運中獎人可能就是你，台南市文化局表示，從1970年代古蹟景點開始售票以來近一甲子，這是第一次發票開出特獎。
下午南區國稅局台南分局長蕭淑芬與文化局主任秘書林韋旭，前往現場共同張貼紅榜祝賀，也提醒民眾趕快去兌獎。
林韋旭表示，安平樹屋每逢假日都是民眾來訪的熱門景點之一，與德記洋行、書法家朱玖瑩故居連成一觀光園區，參觀更加方便。
安平樹屋建築物被生命力旺盛的榕樹入侵，共生形成樹中有屋、屋中有樹的奇景。朱玖瑩故居位於安平樹屋旁，原為台鹽公司所有，後經文化局規劃整修後，開放民眾入內參觀，其內展示朱玖瑩先生的書法作品，以運用楷書、行書、草書等不同字體所寫出心經，值得細細品味。
市定古蹟德記洋行目前進行外牆及建物檢修工作，為民眾參觀需求，特意留設對外開放之通行動線，讓民眾也能欣賞專業匠師修繕古蹟的過程。
他表示，文化局規畫於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館及河岸咖啡(原台南運河安平海關)等景點皆設置紀念品部，除販售文化局每年透過公開徵選出的優良商品外，還有以「台南限定」為品牌概念開發之相關台南限定商品，歡迎全國各地的朋友來趟台南文化之旅，帶走最值得紀念的古蹟景點商品，說不定有機會幸運中大獎！
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