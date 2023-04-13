嘉縣力推轉型智慧農業 祭出1800萬元讓農民申請

嘉義縣力推產業轉型，今年祭出1800萬元智慧農業補助計畫，4月18日將辦說明會。縣府去年成立智慧農業跨域整合平台，輔導水上鄉悠沃農場「環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫」，縣長翁章梁今視察成果，也到中埔鄉幸福有機草莓農場，觀摩歐亞新有限公司SimuGro智慧農場系統。

「智慧農業是台灣未來一定要走的道路！」翁章梁坦言，智慧農業雖然省工、省資材，但實際上需要成本，讓小農、青農負擔成本壓力太大，縣府提出智慧農業推動補助計畫，補助設備一半金額，去年已補助87案，共1868萬元，今年再補助1800萬元，歡迎有需求的農民踴躍申請。

翁章梁說，只要在思維上改變，農業絕對是能賺錢的，水上鄉果樹產銷班第13班有12名班員，原本大家都是智慧農業的門外漢，但面臨缺工及成本上漲，他們勇敢轉型成智慧農夫，採共工共構模式經營，22甲溫室木瓜中，有12甲已投入智能設備，不但降低成本也方便溯源。

水上鄉果樹產銷班第13班長陳文輝說，透過氣象站即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，計算累積生長溫度，建立木瓜生長期預測模型，準確掌握產期，應變極端氣候；另，利用田間作業紀錄，以農機具取代人力移動噴藥，也解決產業缺工問題。

中埔鄉幸福草莓園業者李健銘說，除了水果作物，他也種水耕萵苣，農務工作繁忙，無法及時檢測環境變化，但自從導入智慧系統，就可自動監測水位高低及水質狀況，包括含氧量、酸鹼值、溫度、導電值等，異常時會有警示提醒，解決無法即時監控環境窘境。