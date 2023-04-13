快訊

台東大學自助餐「4菜1肉」直逼200元惹議 消保官說話了

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

馬英九又要出訪！本月24日赴希臘演講 聚焦「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」

嘉縣力推轉型智慧農業 祭出1800萬元讓農民申請

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影

嘉義縣力推產業轉型，今年祭出1800萬元智慧農業補助計畫，4月18日將辦說明會。縣府去年成立智慧農業跨域整合平台，輔導水上鄉悠沃農場「環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫」，縣長翁章梁今視察成果，也到中埔鄉幸福有機草莓農場，觀摩歐亞新有限公司SimuGro智慧農場系統。

「智慧農業是台灣未來一定要走的道路！」翁章梁坦言，智慧農業雖然省工、省資材，但實際上需要成本，讓小農、青農負擔成本壓力太大，縣府提出智慧農業推動補助計畫，補助設備一半金額，去年已補助87案，共1868萬元，今年再補助1800萬元，歡迎有需求的農民踴躍申請。

翁章梁說，只要在思維上改變，農業絕對是能賺錢的，水上鄉果樹產銷班第13班有12名班員，原本大家都是智慧農業的門外漢，但面臨缺工及成本上漲，他們勇敢轉型成智慧農夫，採共工共構模式經營，22甲溫室木瓜中，有12甲已投入智能設備，不但降低成本也方便溯源。

水上鄉果樹產銷班第13班長陳文輝說，透過氣象站即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，計算累積生長溫度，建立木瓜生長期預測模型，準確掌握產期，應變極端氣候；另，利用田間作業紀錄，以農機具取代人力移動噴藥，也解決產業缺工問題。

中埔鄉幸福草莓園業者李健銘說，除了水果作物，他也種水耕萵苣，農務工作繁忙，無法及時檢測環境變化，但自從導入智慧系統，就可自動監測水位高低及水質狀況，包括含氧量、酸鹼值、溫度、導電值等，異常時會有警示提醒，解決無法即時監控環境窘境。

縣府農業處補充，部分設備訂有補助金額上限，無人植保機每部最高補助20萬元、微型氣象站每座最高補助5萬、物聯網環控系統或智能電箱每組最高補助12萬；同一申請人且同一地號，受補助設備3年內不得重複申請，說明會開放現場提問，報名連結：https://reurl.cc/xla1Qz，歡迎踴躍參加。

嘉義縣長翁章梁（右二）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到水上鄉悠沃農場視察智慧農業發展成果。記者黃于凡／攝影

翁章梁 草莓

延伸閱讀

曾文水庫旱季清淤 國軍：進度超前！清出8萬7360立方公尺

陸軍工兵協助曾文水庫清淤 翁章梁贈加菜金

東石昕鮮漁場食魚體驗 翁章梁攜阿芳老師抓鰻魚收白蝦

終於等到！疫後首次校外教學 嘉縣學生樂遊童年渡假村

相關新聞

喚醒繪畫靈魂 八旬失智翁一圓畫展夢

現年80歲的楊八郎年輕時從事廣告海報看板繪製維生，開畫展一直是他的夢想，但退休後少動筆又和外人互動少，逐漸出現行為異常，...

台南熱門漁光島月牙灣祕境 海岸線變美原因曝光

2年1屆漁光島藝術節16日即將閉幕，自3月底開展以來已累積超過12萬參觀人次，預期這個周末將再迎來一波人潮，讓漁光島的美...

阿里山國家公園沼平往姐妹潭石板步道 將分區封閉整修

阿里山國家森林遊樂區普賢象櫻花、高砂櫻花盛開，預計花期到4月底，近期人潮湧現，不少遊客也會順道去附近姊妹潭採點，但因沼平...

挺農不分藍綠！黃偉哲北上同框侯友宜 叫賣7000箱台南鳳梨

挺農民不分藍綠！台南市長黃偉哲今北上與新北市長後有侯友宜同框聯手叫賣山上鳳梨，在眾人賣力促銷下，售出逾7000箱鳳梨，業...

雲林縣新生兒人數創新低 西螺鎮公所補助1萬元營養金催生

雲林縣去年底人口數再度創低，新生兒人數僅3340人，不足死亡人數一半，包括斗六、斗南、西螺、北港、虎尾等鄉鎮的新生兒人數...

影／嘉義市首次結合藥師癌篩集點送商品 守護市民健康起跑

嘉義市衛生局鑑於疫情期間癌篩人數減少2成，首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，最多可兌換400元商品，市長黃敏惠上午在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦