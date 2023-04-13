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喚醒繪畫靈魂 八旬失智翁一圓畫展夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
開畫展是80歲的楊八郎的夢想。圖／嘉義基督教醫院提供
開畫展是80歲的楊八郎的夢想。圖／嘉義基督教醫院提供

現年80歲的楊八郎年輕時從事廣告海報看板繪製維生，開畫展一直是他的夢想，但退休後少動筆又和外人互動少，逐漸出現行為異常，經醫師評估是罹患失智症，轉介到嘉義基督教醫院拾智園，社工列印不同的圖檔，讓他找回繪畫的記憶，再次創作揮灑，即日起在嘉義市立美術館中的昭和J11咖啡館內免費展出，歡迎民眾參觀支持鼓勵。

楊八郎在退休前以廣告設計作畫為業，許多電影院早期海報看板，不少出自他的手筆；他靠著手上的畫筆，辛苦拉拔5個孩子長大，退休後與外人說話的機會變少了，生活開始變得單調，曾經想過要舉辦畫展，但是廣告看板、壁畫之類的作品，較難實行；每天重複的生活模式，漸漸出現憂鬱、食慾減少、體重下降、行為異常的情形，甚至不會畫畫了。

大約1年前女兒帶他到精神科門診，確定是罹患失智症後，經由失智共同照護中心轉介到嘉基拾智園。

嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟表示，剛開始楊爺爺抗拒入園，對於活動參與顯得興致缺缺，某次社區共融的活動中，工作團隊刻意安排公益人像素描，在看到畫家的表現後，似乎喚醒他內心沉睡的繪畫靈魂，主動提筆幫志工們畫下當天活動的身影。

曾麗吟表示，從那天之後，拾智園社工列印不同的圖檔，讓他找回繪畫的記憶，慢慢的，開始能再自行創作揮灑，內容包含日照中心的活動描繪與內部環境、建築物、日出景色、人物描繪、動漫、與家人合照照片臨摹...等。他作畫時總是非常認真專注，社工將他的畫作張貼在佈告欄，因為畫作被欣賞、看見的成就感，他每天都很開心地到日照作畫，完成的作品也令人驚嘆。

重新作畫後，讓他失智狀況減緩，但經歷2次新冠病毒確診後，身體狀況與情緒都大幅改變，最近的作畫次數也減少。日照團隊與家人討論後，認為開畫展是他唯一的夢想，因此彙整資料，集結28幅素描畫作，昭和J11咖啡館在知道緣由後，無償提供展覽場地，圓夢畫展。展期即日起至22日止，在嘉義市立美術館中的昭和J11咖啡館內展出10天。

楊八郎和嘉基醫院拾智園日照團隊合照。圖／嘉義基督教醫院提供
楊八郎和嘉基醫院拾智園日照團隊合照。圖／嘉義基督教醫院提供
楊八郎的女兒到場支持鼓勵。圖／嘉義基督教醫院提供
楊八郎的女兒到場支持鼓勵。圖／嘉義基督教醫院提供
民眾參觀畫展，這次共展出28幅作品。圖／嘉義基督教醫院提供
民眾參觀畫展，這次共展出28幅作品。圖／嘉義基督教醫院提供

咖啡館 失智症 嘉義

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