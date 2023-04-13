台南熱門漁光島月牙灣祕境 海岸線變美原因曝光

2年1屆漁光島藝術節16日即將閉幕，自3月底開展以來已累積超過12萬參觀人次，預期這個周末將再迎來一波人潮，讓漁光島的美麗展現給更多人看見，但很難想像，漁光島祕境月牙灣曾滿布蚵棚、廢棄保麗龍等，近2年累積清除7千多公噸海漂垃圾，才有今日淨灘成果。

市府表示，台南市長達63.7公里的海岸線，常見大量海漂物，很夯的漁光島秘境月牙灣，過去也曾經滿佈蚵殼、竹架與廢棄保麗龍，近年來響應中央「向海致敬」政策，積極推動海岸線環境維護，清除塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海漂物。過去兩年累積淨灘近7000公噸，今年至3月底則已清理165公噸。

台南市政府表示，台南是養殖牡蠣的重鎮，每年帶來至少5億元經濟產值，8000多個蚵棚在台南近海漂浮，平均1個蚵棚需12個保麗龍的浮力支撐，換算下來就至少有10萬顆保麗龍，這代表只要有少數棚架、保麗龍未確實回收，或是被海浪沖刷到岸上，就會影響沿岸環境。

以漁光島為例，2021年在月牙灣就清理出13.7噸可回收(含保麗龍)、63.4噸不可回收(含蚵棚竹架)的海漂廢棄物，2項統計達77.1公噸，約1.5公里的沙灘竟可以有如此多的海漂廢棄物。

台南市政府指出，台南市的海岸線長且沙灘地多，維護不易，因此市長黃偉哲自2021年起，指示定期召開海岸漂流物清除工作會議，邀集中央及市府各單位，分工加速海漂物清除，並利用空拍影像逐段檢視海岸線清理情形。累積2021年總計清理2997公噸；2022年則逾4000公噸；今年截至3月底，則已清理165公噸，這些清除的垃圾主要是塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海漂物。

此外，南市府從2011年起開始鼓勵蚵農回收蚵棚，由蚵農向政府登記放養的棚數，隔年收成之後，放養幾棚就回收幾棚，每棚由政府補助250元；2014年起也實施保麗龍回收政策，蚵農每回收一塊保麗龍，就補助30元。

政策多管齊下，2022年回收了3780公噸的蚵棚；保麗龍在2021年回收量也達到3萬2609顆，2022年則有近2萬顆。這顯示蚵農多認同海洋要永續經營的觀念，養成了回收的習慣。

漁光島在地里長表示，這幾年市府力推養殖漁業保麗龍、蚵棚回收政策後，沙灘上的海漂廢棄物減少很多，再加上區公所也委託廠商維護，跟過去相比改善非常多。