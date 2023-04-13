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阿里山國家公園沼平往姐妹潭石板步道 將分區封閉整修
阿里山國家森林遊樂區普賢象櫻花、高砂櫻花盛開，預計花期到4月底，近期人潮湧現，不少遊客也會順道去附近姊妹潭採點，但因沼平前往姊妹潭的石板步道年久失修，林務局嘉義林區管理處決定分區封閉整修，4月19日開始施工，預計11月15日完工，建議欲前往姐妹潭、塔山景點可走替代道路。
在仲春之際，阿里山國家森林遊樂區大島櫻、八重紅枝垂、高砂櫻、關山櫻、一葉櫻、普賢象櫻盛開，木蘭、玉山杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤也將接力登場，主要賞花地點為高山植物園、祝山觀景平台、沼平公園、阿里山派出所、詩詞步道、森之道及工作站前區域。
阿里山國家森林遊樂區普賢象櫻、高砂櫻預計綻放至4月底，在阿里山工作站旁、沼平公園附近目前都有開花，台灣一葉蘭在第一管制哨及阿里山生態教育館旁盛開中，5月份阿里山火車站邊坡澄黃的射干菖蒲、木蘭園串串風鈴狀的毛地黃，可下載森遊阿里山app，將不定期更新花況及位置。
嘉義林區管理處表示，欲往姊妹潭、塔山景點的遊客，可由阿里山閣飯店平交道旁往沼平公園進入替代道路，替代道路出口為妹潭；欲前往塔山步道的遊客，可由姊潭銜接環潭棧道通往塔山步道入口，沿途均有指標，或可電洽遊客服務中心05-2679917。
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