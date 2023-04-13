雲林縣新生兒人數創新低 西螺鎮公所補助1萬元營養金催生

雲林縣去年底人口數再度創低，新生兒人數僅3340人，不足死亡人數一半，包括斗六、斗南、西螺、北港、虎尾等鄉鎮的新生兒人數都寫下五年新低紀錄，為搶救「生不如死」，西螺鎮公所祭出懷孕營養補助金一萬元，希望提升西螺鎮新生兒數量。

西螺鎮長廖秋萍表示，據西螺戶政事務所統計2017年至2021年西螺鎮每年平均仍有300位以上新生兒，去年新生兒數量卻僅剩237位，少子化已成為西螺鎮當前即須面對的課題。

在鎮代表會的支持下，鎮公所編列300萬元作為懷孕營養補助金，凡妊娠24周（含）以上婦女，本人設籍西螺鎮滿一年以上；或新生兒在西螺鎮辦妥出生登記且其父設籍滿一年以上者，即可至公所申請，今年三月開放申請，已有42人申請。

廖秋萍表示，營養金的使用可以用於孕期所需的營養補充品、產前檢查費用、孕婦健康照護費用等，希望為孕婦提供更好的照顧和保障。

雲林縣去年人口數66萬4千多人，比前年少了6千多人，其中新生兒人數僅3340人，是近年新低，縣政府為鼓勵民眾生育，除補助民眾生育，第1胎1萬元、第2胎2萬元，第3胎3萬…第10胎10萬元。

另推出祝你好孕政策，加碼補助人工生殖（試管嬰兒）最高2萬元、第一孕期母血唐氏症篩檢補助最高2200元、孕期羊膜穿刺檢查最高5千元等。