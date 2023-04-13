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影／嘉義市首次結合藥師癌篩集點送商品 守護市民健康起跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藥師志工演話劇開場。記者魯永明／攝影
藥師志工演話劇開場。記者魯永明／攝影

嘉義市衛生局鑑於疫情期間癌篩人數減少2成，首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，最多可兌換400元商品，市長黃敏惠上午在啄木鳥藥局四維店，與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳；到場多位里長肯定癌篩集點送商品有誘因。

「寵愛桃城水姑娘C手相約漂撇男」，免費乳癌攝影、子宮頸癌抹片、肺癌電腦斷層檢查、肝癌抽血篩檢開跑，藥師志工演話劇開場；衛生局今天起到5月31日寄郵件通知首波30至69歲，未曾癌篩民眾優先篩檢。

6月1日起第二波設籍嘉市30歲以上市民，可至合作藥局索取篩檢集點卡，前往醫療院所篩檢，完成1項檢查收集100點，每人最高集400點，每點1元，點數可至合作藥局換購等值商品，活動到9月30日止。

黃敏惠、陳姿妏、嘉市藥師公會理事長林岫加與藥師宣傳，黃敏惠說，市府有責任守護市民健康，感謝藥師配合；陳姿妏說，她身邊有朋友罹乳癌病逝，親友傷痛，篩檢有助早發現早治療；林岫加說，肺癌篩檢未健保給付前檢查費高，現在免費。民族里長劉宗源等多位里長說，以前送贈品較無吸引力，集點送商品有誘因。

衛生局長廖育瑋說，國健署統計，疫情期間乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌相較疫情前篩檢人數減少2成，癌症是十大死因之首，乳癌死亡率第2、子宮頸癌第8、肺癌第1，政府新增肺癌家族史或重度吸菸史等族群篩檢服務，定期篩檢可降低乳癌41%死亡率、子宮頸癌70%死亡率、20%肺癌死亡率。

45至79歲可到健保合約院所享終身1次免費B、C型肝炎篩檢，治療C肝可服用健保口服藥物，相當於政府付20萬元醫療費治療，治癒率達99％。活動詳情在衛生局官網，或洽詢（05）2338066國健科。

嘉義市衛生局首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，市長黃敏惠與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，市長黃敏惠與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，市長黃敏惠與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，市長黃敏惠與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳。記者魯永明／攝影
衛生局長廖育瑋說明癌症防癌。記者魯永明／攝影
衛生局長廖育瑋說明癌症防癌。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠說，市府有責任守護市民健康。記者魯永明／攝影
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子宮頸癌 乳癌

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