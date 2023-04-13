聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義市首次結合藥師癌篩集點送商品 守護市民健康起跑
嘉義市衛生局鑑於疫情期間癌篩人數減少2成，首次結合藥局辦理癌篩集點換購等值商品，最多可兌換400元商品，市長黃敏惠上午在啄木鳥藥局四維店，與議長陳姿妏及20多名藥師，為免費癌篩開跑宣傳；到場多位里長肯定癌篩集點送商品有誘因。
「寵愛桃城水姑娘C手相約漂撇男」，免費乳癌攝影、子宮頸癌抹片、肺癌電腦斷層檢查、肝癌抽血篩檢開跑，藥師志工演話劇開場；衛生局今天起到5月31日寄郵件通知首波30至69歲，未曾癌篩民眾優先篩檢。
6月1日起第二波設籍嘉市30歲以上市民，可至合作藥局索取篩檢集點卡，前往醫療院所篩檢，完成1項檢查收集100點，每人最高集400點，每點1元，點數可至合作藥局換購等值商品，活動到9月30日止。
黃敏惠、陳姿妏、嘉市藥師公會理事長林岫加與藥師宣傳，黃敏惠說，市府有責任守護市民健康，感謝藥師配合；陳姿妏說，她身邊有朋友罹乳癌病逝，親友傷痛，篩檢有助早發現早治療；林岫加說，肺癌篩檢未健保給付前檢查費高，現在免費。民族里長劉宗源等多位里長說，以前送贈品較無吸引力，集點送商品有誘因。
衛生局長廖育瑋說，國健署統計，疫情期間乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌相較疫情前篩檢人數減少2成，癌症是十大死因之首，乳癌死亡率第2、子宮頸癌第8、肺癌第1，政府新增肺癌家族史或重度吸菸史等族群篩檢服務，定期篩檢可降低乳癌41%死亡率、子宮頸癌70%死亡率、20%肺癌死亡率。
45至79歲可到健保合約院所享終身1次免費B、C型肝炎篩檢，治療C肝可服用健保口服藥物，相當於政府付20萬元醫療費治療，治癒率達99％。活動詳情在衛生局官網，或洽詢（05）2338066國健科。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言