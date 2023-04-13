南市焚化底渣再利用連續5年優 再生粒料創循環經濟

台南市城西底渣處理廠處理量超過8萬5000噸，經持續精進技術，去年化率100%，再獲環保署考核優等，已連續5年獲評鑑優等。底渣去化後製成再生粒料，普遍用於公共工程，也希望民間業者採用，落實資源再利用，共創循環經濟。

環保局表示，城西底渣處理廠建於2019年，為全國首創自建的底渣處理廠，除再生粒料產量持續穩定供給外，處理廠也在去年12月取得ISO9001品質管理系統認證。為提高再生粒料品質，今年度增設水洗設備，並與市府各局處合作，於各公共工程推動使用焚化再生粒料，也辦理再生粒料現地應用試驗，妥適規畫焚化再生粒料的去處。

目前底渣去化後製成的再生粒料，可用水溝、管線工程回填及基地回填用，也可製成混凝土磚、植草磚；若工廠要整地及設置停車場都很適合。

環保局長許仁澤表示，未來持續推動創新作法與執行特色，藉由提升粒料數量及品質穩定性、工程業者推廣宣導、強化認證廠查核機制及擴大公共工程使用等作為，推廣焚化再生粒料，希望吸引民間使用，同時也會用再生粒料製作創意宣導品來行銷，落實循環經濟再利用。