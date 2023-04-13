台南議長邱莉莉與宮廟攜手 捐物資幫助脊髓損傷協會

台南市南廠保安宮主辦、台南市議長邱莉莉服務處協辦，結合宮廟及信徒等共同做愛心，今天上午在南廠保安宮舉辦捐贈儀式，將米、麵等民生物資捐給台南市南瀛脊髓損傷關懷協會活動。

南廠保安宮表示，捐贈給南瀛脊髓損傷關懷協會有皇品關廟麵108包（每包重2台斤）共計216台斤、三好稻鮮米200包（每包重2公斤）。保安宮董事長余櫻柳也自掏腰包捐贈皇品關廟麵60包、信眾潘敏捷捐贈皇品關廟麵48包，還有信眾洪孫春、洪益鈞、洪國陽、洪奕杉各捐贈三好稻鮮米50包。

社團法人台南市南瀛脊髓損傷關懷協會成立在縣市合併前原名台南縣脊髓損傷者協會，是聚集台南縣內所有脊髓損傷者的組織團體，成員都是由脊髓損傷傷友擔任，目前在線需要服務的會員約有80位。近年來，在經濟不景氣大環境下，捐款的數量銳減，縣市合併後政府補助也被取消。

理事長高富強指出，在多重的衝擊，讓原本就辛苦經營的狀況，更加捉襟見肘，在日不敷出的情況下，已無力再聘請工作人員，然而照顧脊髓損傷傷友的工作不能因此而變少或中斷，由他承擔所有大大小小的會務工作。

因經費不足，常常自掏腰包支應，為了讓協會有個立足的地方，還將會址搬到了自己家裡節省開銷，一切努力只為服務脊髓傷友，讓服務更延伸、不間斷。