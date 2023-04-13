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請月老撮合 南市與聖母廟合辦單身聯誼 男生名額已秒殺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供
台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供

台南市擁有全台最多的月老廟，台南市政府民政局搶救結婚率，將與正統鹿耳門聖母廟在5月21日舉辦「 戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊 」單身聯誼活動，這是市府首次與地方月老廟攜手合辦的活動，1天就湧入200人報名，男生名額已經秒殺額滿，女生還有名額，希望為台南市的未婚男女提供一個增進兩性互動和促進戀愛的契機。

民政局表示，目前已報名單身男性來自各行各業，有科技業、軍公教、餐飲業、金融業、大眾傳播、運輸業，亦包含各式專業職人，就學背景更涵蓋外文、電機、資訊工程、社工等，自人文史地至理工商農，成員十分廣泛，充分展現多元魅力；活動地點則特別選在鹿耳門聖母廟的月老殿舉辦，希望在月老的庇佑下，讓單身男女彼此敞開心胸放開束縛進行各式互動遊戲，進而覓得心目中之理想伴侶！

民政局表示，報名即日起至4月26日18時止，凡符合條件的25歲至45歲未婚單身男女，且設籍於台南市或在台南市就業者均可報名參加(報名簡章下載：https://reurl.cc/b7xMLd)，報名方式採網路報名，有意報名者請透過下列網址填報：https://forms.gle/p7j9kzLxJyTvDwAd6。

民政局長姜淋煌表示，由官方舉辦的聯誼活動，政府會審查報名者相關個人資料，可避免謊報單身等詐騙情事之發生，更具公信力，活動地點特別選在正統鹿耳門聖母廟月老殿，希望透過月老的加持能夠牽動有緣人相遇，成就好姻緣。

民政局指出，經過資格審核沒有問題後，5月10日會公布名單及透過電子郵件通知，廟方也會通知在5月21日到聖母廟參加活動，透過互動遊戲和節目，讓參加男女能在輕鬆愉快的氣氛中，深入了解彼此，進而覓得心目中的理想伴侶，活動全程免費，配對成功者，再送配對禮一份。

民政局表示，近3年台南結婚率分別是千分之5.20、千分之4.78及千分之5.02，都比全國的千分之5.36 、千分之4.88及千分之5.36還低，若與台南縣市合併2011年的千分 之6.61更是大，希望透過單身聯誼撮合良緣。

鹿耳門聖母廟月老聞名全台，廟方統計至今已撮合6萬對佳偶，廟方擴大改造姻緣殿，增加潮燈點綴和傳統廟宇新舊結合，還推出多樣文創商品，吸引民眾求姻緣，也有不少網美拍照打卡。

台南月老廟聞名全台，市府觀旅局發行的台南地圖，也整理推薦台南4大相當靈驗的月老廟，包含大觀音亭、重慶寺、大天后宮、祀典武廟，吸引許多未婚男女求姻緣。

台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供
台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供
台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供
台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合辦單身聯誼活動。圖／台南市政府民政局提供

月老 台南 單身聯誼活動

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