雲林傳統工藝台北展後「續攤」 移師北港續展機會難得
雲林縣多位傳統工藝藝師受邀參加今年2月在台北市中山會館舉行的「癸卯兔躍」歲次癸卯年生肖工藝聯展，展期結束後，今天移師回到雲林在北港工藝坊續展，同時精選28位大師作品，可說是集雲林名師之大成的聯展，展期即日起到4月30日止，機會難得，歡迎参觀。
参展名師包括陳明洲、許哲彥、陳三火、李宗霖、蔡錦同、許永慶、許彩蟬、蕭源松、高基培、蔡若蓁、蔡爾容、蔡烱容、葉青奇、簡維成、林長龍、林秉賢、林柳松、林佩瑩、李振安、曾良美、曾國棻、周秀惠、吳全明、劉庭翰、郭建祐、余育佳等人，這也是北港工藝坊歷來展出人數最多的一次。
尤其榮獲「臺灣工藝之家」北港區工藝師-陳明洲粧佛及周秀惠拼布，才於3月31日結束聯展，雲林縣府文觀處決定打鐵趁熱，也同步參展。文觀處科長張維茹表示，此外，也有「人間國寶」陳三火、林佩瑩纏花及紙藝工藝師蔡爾容、卜雅涵等知名工藝師作品，且限受展場空間，作品全是大師經典之作，足稱是經典藝展。
紙藝名師卜雅涵說，今年兔年是蔡爾容老師60歲生日，所以特別製作「兔兒爺」展覽。兔兒爺並非正神，所以穿「百花服」且是手腳可動的軟身紙雕神像。
參展中有3位藝師陳明洲、周秀惠、林林佩瑩榮獲文化部「臺灣工藝之家」認證。無形文化資產保存者 的許哲彥、葉青奇等剪黏大師作品也光彩亮相。28位大師難得齊聚一堂，重返傳統工藝重鎮的北港聯展，十分難得。
雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲感謝藝師無償提供作品展覽，讓民眾有機會一睹各種不同領域與風格作品丰彩、尤其別出心裁與免年連結更顯喜氣。展期至至4月30日，歡迎大家前往欣賞。
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