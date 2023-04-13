雲林傳統工藝台北展後「續攤」 移師北港續展機會難得

雲林縣多位傳統工藝藝師受邀參加今年2月在台北市中山會館舉行的「癸卯兔躍」歲次癸卯年生肖工藝聯展，展期結束後，今天移師回到雲林在北港工藝坊續展，同時精選28位大師作品，可說是集雲林名師之大成的聯展，展期即日起到4月30日止，機會難得，歡迎参觀。

参展名師包括陳明洲、許哲彥、陳三火、李宗霖、蔡錦同、許永慶、許彩蟬、蕭源松、高基培、蔡若蓁、蔡爾容、蔡烱容、葉青奇、簡維成、林長龍、林秉賢、林柳松、林佩瑩、李振安、曾良美、曾國棻、周秀惠、吳全明、劉庭翰、郭建祐、余育佳等人，這也是北港工藝坊歷來展出人數最多的一次。

尤其榮獲「臺灣工藝之家」北港區工藝師-陳明洲粧佛及周秀惠拼布，才於3月31日結束聯展，雲林縣府文觀處決定打鐵趁熱，也同步參展。文觀處科長張維茹表示，此外，也有「人間國寶」陳三火、林佩瑩纏花及紙藝工藝師蔡爾容、卜雅涵等知名工藝師作品，且限受展場空間，作品全是大師經典之作，足稱是經典藝展。

紙藝名師卜雅涵說，今年兔年是蔡爾容老師60歲生日，所以特別製作「兔兒爺」展覽。兔兒爺並非正神，所以穿「百花服」且是手腳可動的軟身紙雕神像。

參展中有3位藝師陳明洲、周秀惠、林林佩瑩榮獲文化部「臺灣工藝之家」認證。無形文化資產保存者 的許哲彥、葉青奇等剪黏大師作品也光彩亮相。28位大師難得齊聚一堂，重返傳統工藝重鎮的北港聯展，十分難得。