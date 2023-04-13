綠能儲電場將進駐 新營中營里掛白布條反對到底

北部某財團相中綠能商機，將在台南市新營區中營里設置儲電場，消息傳出，地方一片譁然，除已懸掛抗議布條，本月18日上午10點將聚會，居民強調，不反對綠能，但地點不當，將誓死捍衛家園反對到底。

據知，現有法令，設置儲電場不須環評，但市府經發局日前會勘，發現現場原為貨運使用尚未註銷，與現有申請儲電場使用重疊，因依法不合，已暫時退回業者申請案，後續發展地方持續關注中。

該業者有意在中營里卯舍段設置該儲電場，目前整地中，預計下月完成，地點緊鄰中營里辦公處及里民重要活動場所，居民聞訊一致反對，日來陸續掛起白布條。

「地點不當，地方一定反對到底！」中營里長蔡牧謙說，居民們不是反對綠能，但攸關居民生命財產安全，儲電場僅由遠端控制，現場無人員管理，如此高危險的儲能廠房設置，地點真的不適合。

他進一步指出，周邊50至80公尺有1900多坪木材廠房及緊鄰四家安養院（約520名老人與工作人員），且正對塑膠製品工廠，附近更有多家食品廠房與儲貨倉庫，四面八方均是住家與工廠，業者若強渡關山，地方一定抗爭到底。