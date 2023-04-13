聽新聞
test
0:00 / 0:00
天熱用電好兇...嘉義安裝智慧型電表進度慢惹民怨 台電：持續布建
電費漲，天氣愈來愈熱，台電近年持續布建智慧電表（AMI），連結台電APP應用，成為夏季節電利器，廣受好評，嘉縣市已裝設9萬7820具，卻只占全部55萬戶的17.78%，比例低，民眾盼加速更換，台電嘉義區處委託廠商安裝，今年預計再裝設4萬8676具。
台電嘉義區處說，智慧型AMI電表全台以人口集中城鄉區優先布建，嘉義區包括嘉市、嘉縣義竹鄉、東石鄉、布袋鎮、朴子市，更換電表前會寄給用戶通知單，為免被誤為詐騙，委託廠商工程人員佩帶證件供識別。
智慧型AMI電表安裝後，必須再完成連接電網通訊可自動讀表作業，目前嘉縣市裝設9萬7820具，有通訊可自動讀表1萬5583具，智慧型AMI電表具量測用電量、分時計量（時間電價）、用電統計分析及記錄每15分鐘用電情況等功能。
嘉市前林森里長王廣禮說，電費漲，政府為達成2025年非核家園目標，加速綠電布建，為節約用電，台電也應加速免費節電智慧型電表安裝，加強宣導，以免讓人認為政府只漲電費。
台電嘉義區處表示，裝智慧電表用戶可調整尖離峰用電，電表上會有通訊模組，可透過資通訊技術將資料傳回台電，用戶即可經由台電網站或台灣電力APP，了解用電情形。
台電2018年起與資策會合作，開發全國首創AI大數據用電模型，去年6月啟用台電APP「住宅用電分析」功能，根據智慧電表自動回傳的用電大數據，可推算家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的用電佔比與度數，成為夏季節電利器。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言