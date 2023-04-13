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天熱用電好兇...嘉義安裝智慧型電表進度慢惹民怨 台電：持續布建

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台電布建智慧電表（AMI）連結台電ＡＰＰ應用。圖／台電嘉義區處提供
台電布建智慧電表（AMI）連結台電ＡＰＰ應用。圖／台電嘉義區處提供

電費漲，天氣愈來愈熱，台電近年持續布建智慧電表（AMI），連結台電APP應用，成為夏季節電利器，廣受好評，嘉縣市已裝設9萬7820具，卻只占全部55萬戶的17.78%，比例低，民眾盼加速更換，台電嘉義區處委託廠商安裝，今年預計再裝設4萬8676具。

台電嘉義區處說，智慧型AMI電表全台以人口集中城鄉區優先布建，嘉義區包括嘉市、嘉縣義竹鄉、東石鄉、布袋鎮、朴子市，更換電表前會寄給用戶通知單，為免被誤為詐騙，委託廠商工程人員佩帶證件供識別。

智慧型AMI電表安裝後，必須再完成連接電網通訊可自動讀表作業，目前嘉縣市裝設9萬7820具，有通訊可自動讀表1萬5583具，智慧型AMI電表具量測用電量、分時計量（時間電價）、用電統計分析及記錄每15分鐘用電情況等功能。

嘉市前林森里長王廣禮說，電費漲，政府為達成2025年非核家園目標，加速綠電布建，為節約用電，台電也應加速免費節電智慧型電表安裝，加強宣導，以免讓人認為政府只漲電費。

台電嘉義區處表示，裝智慧電表用戶可調整尖離峰用電，電表上會有通訊模組，可透過資通訊技術將資料傳回台電，用戶即可經由台電網站或台灣電力APP，了解用電情形。

台電2018年起與資策會合作，開發全國首創AI大數據用電模型，去年6月啟用台電APP「住宅用電分析」功能，根據智慧電表自動回傳的用電大數據，可推算家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的用電佔比與度數，成為夏季節電利器。

台電布建智慧電表（AMI）連結台電ＡＰＰ應用。圖／台電嘉義區處提供
台電布建智慧電表（AMI）連結台電ＡＰＰ應用。圖／台電嘉義區處提供

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