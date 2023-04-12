快訊

台版柬埔寨首腦等4人遭聲押禁見 已查扣數百萬元犯罪所得

大陸對我貿易壁壘調查 經濟部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南遇見3吋迷你池王爺 廟方：神像雖小卻神通廣大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區海尾池王宮供奉3吋大的池王爺，廟方迎請神像讓學生近距離接觸。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海尾池王宮供奉3吋大的池王爺，廟方迎請神像讓學生近距離接觸。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校迎接台江建庄二百年推動另類探索實作課程，小台江河流讀書會親師生今天下午騎單車認識海尾寮、溪心寮、十三佃流域信仰文化，前往海尾寮朝皇宮、池王宮、神君殿、溪心寮保安宮，以及十三佃百年黃槿樹參訪，還遇見只有3吋大的迷你池王爺，孩子們說這趟「神」騎，太神奇了。

社大台江分校執行長吳茂成表示，今年台江建庄二百年，台江流域學習社群接力，以學區為圓心各自展開台江文化探索。海佃國小「小台江河流讀書會」今天利用周三下午課後時間，規畫台江「神」騎探索任務。

30多名親師生騎鐵馬，從山海圳國家綠道，騎到海尾寮將軍吳老茨，認識先民種植百年刺竹年抵抗海盜故事，再到朝皇宮認識海尾百年宋江陣文化，接到到池王宮探訪台江最迷你的池王爺、神君殿二郎神君及哮天犬，然後沿著十三佃古道，也遇見久未開放的刺桐花、百年黃槿樹，最後騎抵溪心寮保安宮，了解先民掛大道公燈做為水災驚示燈的故事，再騎回學校，全長15公里。

池王宮主委蘇木林說，池王爺僅有3寸大，祖先相傳池王爺在一次大水災時來到台江，蘇家祖先迎請回家祭拜，一百多年來，守護著子孫，十分靈驗，「神像迷你，神威卻非常廣大。」

蘇木林特別迎請池王爺神像，讓學生近距離欣賞，孩子們直呼從未見過，應該超難雕刻；學生說，池王爺「超萌」，太可愛了。

小台江河流讀書會學生除了探訪最迷你的池王爺之，也認識了海尾「楊角」的守護神二郎神君，以及超可愛的哮天犬。返程騎到十三佃古道，兩旁刺桐樹盛開，孩子們手拉手圍著刺桐樹，呼籲大家一起愛樹愛地球。

台南社大台江分校迎接台江建庄二百年推動另類探索實作課程，小台江河流讀書會親師生今天下午騎單車認識台江文化。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校迎接台江建庄二百年推動另類探索實作課程，小台江河流讀書會親師生今天下午騎單車認識台江文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道，兩旁種植刺桐樹，並已開花，學生呼籲大家愛樹愛地球。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道，兩旁種植刺桐樹，並已開花，學生呼籲大家愛樹愛地球。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海尾池王宮供奉3吋大的池王爺，雖迷你卻神通廣大。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海尾池王宮供奉3吋大的池王爺，雖迷你卻神通廣大。記者鄭惠仁／攝影

保安宮

延伸閱讀

易經大師王金當20年收容上千尊神像 為神像再找有緣人供奉

台江建庄200年 台南安南區喜迎第20萬人遷入

武廟香客口角 她氣到抬下8神像碰壞法器 警逮送法辦

台南台江師生體檢古道刺桐樹 鐵絲纏繞樹身很要命

相關新聞

台南遇見3吋迷你池王爺 廟方：神像雖小卻神通廣大

台南社大台江分校迎接台江建庄二百年推動另類探索實作課程，小台江河流讀書會親師生今天下午騎單車認識海尾寮、溪心寮、十三佃流...

毛小孩福利來了 台南市溪北首座寵物運動公園周六啟用

台南新營南瀛綠都心寵物運動公園將周六啟用，除是溪北首座也是南市第二座寵物公園，入口意象更使用動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔，...

雲林咖啡豆也傳旱災 農民脫殼後傻住了

雲林古坑山區久旱未雨，連月以來茶、竹等多項農作物缺水灌溉，造成乾渴估死或生長停滯，近日草嶺地區咖啡豆也傳出果實水分嚴重不...

搶進南科 南市標售麻豆、永康抵費地金額逾9億元

台南市政府地政局今天辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，共29標31筆土地，總底價約為8.29億餘元，計有53標封參...

嘉大合作社茶葉蛋一度缺貨！民眾敲碗終盼到 每顆仍賣這價格

蛋價一直漲，也遷動民生物資，嘉義大學員生消費合作社盡量尋找便宜雞蛋回饋社員，而且合作社自行研發的茶葉蛋至今仍維持每顆10...

搶救芒果 台南市派水車從虎頭埤載「救命水」澆灌

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦