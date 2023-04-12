台南遇見3吋迷你池王爺 廟方：神像雖小卻神通廣大

台南社大台江分校迎接台江建庄二百年推動另類探索實作課程，小台江河流讀書會親師生今天下午騎單車認識海尾寮、溪心寮、十三佃流域信仰文化，前往海尾寮朝皇宮、池王宮、神君殿、溪心寮保安宮，以及十三佃百年黃槿樹參訪，還遇見只有3吋大的迷你池王爺，孩子們說這趟「神」騎，太神奇了。

社大台江分校執行長吳茂成表示，今年台江建庄二百年，台江流域學習社群接力，以學區為圓心各自展開台江文化探索。海佃國小「小台江河流讀書會」今天利用周三下午課後時間，規畫台江「神」騎探索任務。

30多名親師生騎鐵馬，從山海圳國家綠道，騎到海尾寮將軍吳老茨，認識先民種植百年刺竹年抵抗海盜故事，再到朝皇宮認識海尾百年宋江陣文化，接到到池王宮探訪台江最迷你的池王爺、神君殿二郎神君及哮天犬，然後沿著十三佃古道，也遇見久未開放的刺桐花、百年黃槿樹，最後騎抵溪心寮保安宮，了解先民掛大道公燈做為水災驚示燈的故事，再騎回學校，全長15公里。

池王宮主委蘇木林說，池王爺僅有3寸大，祖先相傳池王爺在一次大水災時來到台江，蘇家祖先迎請回家祭拜，一百多年來，守護著子孫，十分靈驗，「神像迷你，神威卻非常廣大。」

蘇木林特別迎請池王爺神像，讓學生近距離欣賞，孩子們直呼從未見過，應該超難雕刻；學生說，池王爺「超萌」，太可愛了。

小台江河流讀書會學生除了探訪最迷你的池王爺之，也認識了海尾「楊角」的守護神二郎神君，以及超可愛的哮天犬。返程騎到十三佃古道，兩旁刺桐樹盛開，孩子們手拉手圍著刺桐樹，呼籲大家一起愛樹愛地球。