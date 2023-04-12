來台灣文學館與帥氣的「利文學」約會 推AR智慧導覽

許多博物館都會結合科技，延伸有限的實體展示，國立台灣文學館在418「國際古蹟遺址日」前夕，推出《親愛的州廳1916》古蹟智慧導覽，邀大家透過科技看見台文館所在的國定古蹟「原台南州廳」百年古蹟的風華。

台文館指出，國際古蹟遺址日今年主題為「轉型中的遺產」，台文館所在的建築正是古蹟修復再利用的典範，歷經台南州廳、空軍供應司令部、台南市政府等階段，如今成為可輕鬆悠遊於文學世界的博物館。

今天在館內舉辦智慧導覽發表會，台文館館長林巾力致詞時表示，目前館內常設展中設有「舊建築新生命」展區，以現地展覽介紹這座建築的前世今生。然而實體展示仍有其侷限性，因此經過一年籌備規劃，結合訪談資料、3D建模、擴增實境等技術，開發成此款可跨越時間、空間的智慧導覽。

《親愛的州廳1916》由台文館與科技公司「愛迪斯」合作開發，包含「百年記憶地圖」、「文學青年散策」、「磚瓦間的藍天」三部分，前者可於館內外點選觀看；後二者則結合AR擴增實境，需實地操作體驗。

「百年記憶地圖」中，點選探訪點即可閱讀籌備團隊口訪數十位專家所匯集而成的豐富建築歷史資料；「文學青年散策」中，AR虛擬導覽員「利文學」帶領觀眾穿梭於古今時空，訴說12則精彩故事。

「磚瓦間的藍天」則是改編自2022年「建築遊戲腳本徵選」金獎作品的AR遊戲，由台南女中老師陳月芳指導，高三學生余侑蓁、孫誼軒共同創作。玩家可穿越時空與建築師森山松之助一同建造州廳；幫助訪台官階最高者——裕仁皇太子順利抵達州廳；保護州廳躲過二戰燒夷彈的攻擊；最後望向發展空間無限的未來。

發表會中包括「磚瓦間的藍天」遊戲原作者余侑蓁、孫誼軒、聚珍台灣總監王子碩等各界貴賓均到場共襄盛舉。水交社文化學會榮譽理事長姚蓬麟、文史工作者林建農、正台壹工程公司工務經理黃貴光等並座談，與觀眾分享他們與台南州廳間的故事。《親愛的州廳1916》下載連結：https://nmtl-ws.com/WST_Download/。