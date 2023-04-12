毛小孩福利來了 台南市溪北首座寵物運動公園周六啟用

台南新營南瀛綠都心寵物運動公園將周六啟用，除是溪北首座也是南市第二座寵物公園，入口意象更使用動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔，希望邀請民眾帶著家中毛小孩來體驗。

台南市政府農業局動保處今天表示，新營南瀛綠都心寵物運動公園，面積226平方公尺，公園內分別設置大、小型犬運動區域，外圍設有圍籬，園區內設有寵物飲水設施及洗手台，方便飼主直接裝水給毛小孩飲用，配置A型跳板及獨木橋等設施供毛小孩遊玩，座椅設計成狗腳掌、狗骨頭等形狀，前後投入經費逾325萬元。

當天現場安排毛孩闖關賽、手繪畫畫、創意剪影、寵物攝影、免費寵物疫苗預防注射等，歡迎民眾帶自家毛孩一起動起來，寵物運動趴就缺你一咖。動保處說，周六啟用當天也安排寵物運動趴，分為中、大型犬、小型犬闖關活動，最高獎項2000元禮券。

另外周六當天運動趴，從上午9時到12時30分，寵物與飼主穿著「同色系」或「同樣式」或有幫寵物打扮等服裝配飾來參加者，在臉書打卡南瀛綠都心寵物運動公園，即贈送1張與自家寵物拍攝照片。詳情可見動保處官網活動資訊：https://ahipo.tainan.gov.tw//News_Content.aspx?n=5328&sms=10154&s=8090191。