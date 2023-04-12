快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

找到了！干卓萬山山難搜索11天 終於發現墜崖山友遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林咖啡豆也傳旱災 農民脫殼後傻住了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑草嶺地區咖啡農陳情，咖啡果實受乾旱影響不良率達5成。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑草嶺地區咖啡農陳情，咖啡果實受乾旱影響不良率達5成。記者陳苡葳／攝影

雲林古坑山區久旱未雨，連月以來茶、竹等多項農作物缺水灌溉，造成乾渴估死或生長停滯，近日草嶺地區咖啡豆也傳出果實水分嚴重不足而有萎縮、發黑情形，副縣長謝淑亞今午與農業改良場、農糧署等專家現勘災況，初步統計損害率近5成，已由農業處函請農委會，建議啟動天災救助。

雲林縣政府統計，縣內咖啡田面積約60公頃，以古坑地區占地最多，達56公頃左右。咖啡產銷班第14班班長林貝珊表示，草嶺地區咖啡農反映，這次狀況多是集中在1、2月所採收下來的咖啡豆，外表看起來沒有異狀，但脫皮、脫殼後，果實不良率逾5成，且多是黑豆，從未遇過這種狀況，大家心急如焚。

林貝珊以自家莊園估算，以往本期採收的生豆量約2公噸，今年僅有500公斤，加上其中一半是黑豆，末端可能只剩不到200公斤能使用。

茶改場人員表示，一般咖啡果打開後，內有2顆種子，當發育過程養分不足，或因乾旱雨水不足造成產生敗育或萎縮情形，如同「胎死腹中」；農糧署也指出，果實表面看不出暗傷，但實際上種子不飽和，將評估綜體災況，確認是否符合天災救助標準。

農業處長魏勝德指出，目前估算受災面積達12.5公頃，現勘後已依據行政程序向農委會提報天然災害現金救助，救助金額每公頃5萬5千元；農民如發現所種植作物受天災影響，可向土地所在地公所通報，並先自行拍照存證，待中央公告救後可作為申請佐證資料。

另，縣內竹子也因缺水無法灌溉，部分地區竹園傳出枯黃落葉，可能造成無筍可收，農委會已公告至本月17日期間啟動雲林竹筍現金救助，每公頃補助4萬1千元，損害率逾2成的農民可向土地所在公所申報。

不過原本補助範圍僅限平地區域，承租林地的農民憂心領不到補助，心血付諸流水，農委會今午緊急公告明天起至4月22日止擴大補助範圍，受理向林務局經管出租造林地的農民至土地所在地公所申報；國有財產署中區分署雲林辦事處也祭出國有出租農業用地租金減免，將主動提供出租資料予各公所，並由各地據災損名冊辦理，協助農民降低經濟損失。

雲林縣副縣長謝淑亞（中）今天下午會同縣府農業處長魏勝德（右）至古坑草嶺地區會勘咖啡果實受乾旱影響產生的延遲性災況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（中）今天下午會同縣府農業處長魏勝德（右）至古坑草嶺地區會勘咖啡果實受乾旱影響產生的延遲性災況。記者陳苡葳／攝影
農委會公告雲林縣竹筍現金救助，平地區域申報期間至4月17日，林地區域則從明天開始至4月22日止。記者陳苡葳／攝影
農委會公告雲林縣竹筍現金救助，平地區域申報期間至4月17日，林地區域則從明天開始至4月22日止。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑草嶺地區咖啡農將今年1、2月採收起來的咖啡豆脫殼、脫皮後發現果實多半變成黑豆。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑草嶺地區咖啡農將今年1、2月採收起來的咖啡豆脫殼、脫皮後發現果實多半變成黑豆。記者陳苡葳／攝影

咖啡 農民 農委會

延伸閱讀

陸方將對我國進行貿易壁壘調查 農委會三點回應

雲林麥寮鄉代當選人陳宏吉 組暴力集團遭起訴

老舊校園廁所影響學習及健康 雲林逾60所國中小盼加速改善

張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

相關新聞

嘉大合作社茶葉蛋一度缺貨！民眾敲碗終盼到 每顆仍賣這價格

蛋價一直漲，也遷動民生物資，嘉義大學員生消費合作社盡量尋找便宜雞蛋回饋社員，而且合作社自行研發的茶葉蛋至今仍維持每顆10...

毛小孩福利來了 南市溪北首座寵物運動公園周六啟用

台南新營南瀛綠都心寵物運動公園將周六啟用，除是溪北首座也是南市第二座寵物公園，入口意象更使用動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔，...

雲林咖啡豆也傳旱災 農民脫殼後傻住了

雲林古坑山區久旱未雨，連月以來茶、竹等多項農作物缺水灌溉，造成乾渴估死或生長停滯，近日草嶺地區咖啡豆也傳出果實水分嚴重不...

搶進南科 南市標售麻豆、永康抵費地金額逾9億元

台南市政府地政局今天辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，共29標31筆土地，總底價約為8.29億餘元，計有53標封參...

搶救芒果 台南市派水車從虎頭埤載「救命水」澆灌

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區2...

未錄取足額身障員工恐挨罰 業者喊冤稱無人應徵

勞動部今年5月1日起，將針對無正當理由未足額聘用身心障礙者開罰，嘉義縣迄今仍有4間公司未聘用足額身心障礙者，其中一名業者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦