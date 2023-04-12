雲林咖啡豆也傳旱災 農民脫殼後傻住了

雲林古坑山區久旱未雨，連月以來茶、竹等多項農作物缺水灌溉，造成乾渴估死或生長停滯，近日草嶺地區咖啡豆也傳出果實水分嚴重不足而有萎縮、發黑情形，副縣長謝淑亞今午與農業改良場、農糧署等專家現勘災況，初步統計損害率近5成，已由農業處函請農委會，建議啟動天災救助。

雲林縣政府統計，縣內咖啡田面積約60公頃，以古坑地區占地最多，達56公頃左右。咖啡產銷班第14班班長林貝珊表示，草嶺地區咖啡農反映，這次狀況多是集中在1、2月所採收下來的咖啡豆，外表看起來沒有異狀，但脫皮、脫殼後，果實不良率逾5成，且多是黑豆，從未遇過這種狀況，大家心急如焚。

林貝珊以自家莊園估算，以往本期採收的生豆量約2公噸，今年僅有500公斤，加上其中一半是黑豆，末端可能只剩不到200公斤能使用。

茶改場人員表示，一般咖啡果打開後，內有2顆種子，當發育過程養分不足，或因乾旱雨水不足造成產生敗育或萎縮情形，如同「胎死腹中」；農糧署也指出，果實表面看不出暗傷，但實際上種子不飽和，將評估綜體災況，確認是否符合天災救助標準。

農業處長魏勝德指出，目前估算受災面積達12.5公頃，現勘後已依據行政程序向農委會提報天然災害現金救助，救助金額每公頃5萬5千元；農民如發現所種植作物受天災影響，可向土地所在地公所通報，並先自行拍照存證，待中央公告救後可作為申請佐證資料。

另，縣內竹子也因缺水無法灌溉，部分地區竹園傳出枯黃落葉，可能造成無筍可收，農委會已公告至本月17日期間啟動雲林竹筍現金救助，每公頃補助4萬1千元，損害率逾2成的農民可向土地所在公所申報。

不過原本補助範圍僅限平地區域，承租林地的農民憂心領不到補助，心血付諸流水，農委會今午緊急公告明天起至4月22日止擴大補助範圍，受理向林務局經管出租造林地的農民至土地所在地公所申報；國有財產署中區分署雲林辦事處也祭出國有出租農業用地租金減免，將主動提供出租資料予各公所，並由各地據災損名冊辦理，協助農民降低經濟損失。