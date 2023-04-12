南市綠立委初選雙妹再戰 郭貞惠嗆賴惠員濫用行政資源

南市民進黨立委初選雙妹再過招；市府前觀旅局長郭貞慧陣營今指控對手賴惠員濫用現任優勢，藉勢壓迫官員及農會配合舉辦其政績說明會，明顯違反行政中立法，賴必將成為執政黨大選最大破口。賴惠員則反擊，對手為求初選出線，竟扭曲拉農政單位當墊背，初選不要選到沒有人性。

郭貞慧陣營今天上午由丈夫李退之開記者會，李痛批賴惠員身為立委，知法犯法，藉勢藉端利用行政資源，同時還行買票之實，彷彿回到30年前台灣黑金橫行年代，不只陷農委會主委陳吉仲及相關人員於不義，更讓台灣大開民主倒車。

李退之指出，台灣花許多年才將農會體制化，邁向行政中立，原本溪北各農會都嚴守行政中立。但此次初選，溪北各大農會紛紛掛滿賴惠員廣告看板，還要配合賴惠員動員農民，行賄選之實，請賴惠員解釋清楚，到底是誰去施壓農會，逼迫農會行政不中立？

李退之表示，近日將採取法律行動，正式告發賴惠員違反行政中立法等相關法令，也將相關事證送交民進黨中央黨部，賴惠員藉勢壓逼執政官員及農會人員，明確違法，且私自違法蒐集參與民眾個資，將執政官員陷於違法風暴，賴惠員必將成為執政黨大選最大破口。

賴惠員陣營回應，對手批評令人深感莫名，身為農業選區立委，賴竭盡全力為農民創造福利，原本就是最基本義務，豈料對手竟然可以扭曲成干涉行政、藉勢藉端。

賴惠員說，服務團隊長期以來都隨時都在幫農、漁民解決困難；如蘭花產業園區升級、保障旱田高梁契作收購、農業專區規畫、休閒農業旅遊串連等，這些都已獲得廣大農民肯定，各基層農會也頻頻與相互配合服務。