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搶進南科 南市標售麻豆、永康抵費地金額逾9億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，開標現場出席踴躍。圖／台南市地政局提供
台南市辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，開標現場出席踴躍。圖／台南市地政局提供

台南市政府地政局今天辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，共29標31筆土地，總底價約為8.29億餘元，計有53標封參與投標，標出23標共25筆土地，再創佳績，分別由14家公司及9位自然人得標，標售總金額約為9.1925億餘元，溢價率26.23％，標售價款將分別償還麻豆工業區、永康物流及貨物轉運專用區市地重劃的開發成本。

市府表示，這次土地標售位於麻豆工業區區及永康物流及貨物轉運專用區，皆緊鄰交流道，又距離南科僅10至15分鐘車程，得為南部科學工業園區發展腹地，永康5筆土地全部售出，麻豆還有6筆將再辦理釋出，期盼得標人藉由周邊工業聚集發展及結合交通物流的樞紐，加速開發設廠，促使土地有效整合與開發利用，增加當地就業機會，創造雙贏且共榮共享的大台南生活圈。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區市地重劃區位於國道一號麻豆交流道西側，為交通便捷的甲種、乙種工業用地，整體開發面積為110.83公頃，開發完成後可提供近90公頃的優質工業用地，這次麻工段26筆土地共吸引48標封投標，20標標出，每平方公尺得標價單價介於2萬7501元至4萬9008元間，標出總價為6.2780億餘元，整體溢價率為24.92 %。

永康物流及貨物轉運中心市地重劃區鄰近永康交流道、國道8號、台1線省道，同為交通條件優越的產業專用區，重劃區總面積計約14.59公頃，重劃後提供約9.51公頃物流及轉運服務設施專用區用地供工商產業使用，這次永安段3標5筆土地共吸引5標封投標，全數標出，每平方公尺得標價單價介於6萬0128元至7萬6000元間，標出總價為2.9145億餘元，整體溢價率為29.17%。本次投標踴躍，得標人大多為公司法人及在地自然人得標。

地政局表示，標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，未來標售倘有盈餘將挹注公共建設，以提升市民生活品質。本次標售區位優越，受到各界紛紛的詢問與關注，期許得標者未來能善用土地資源，積極規畫符合土地使用管制規範及優質之建設，並帶動本市都市與經濟之成長。

重劃區

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