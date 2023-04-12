嘉大合作社茶葉蛋一度缺貨 民眾敲碗終盼到每顆仍賣這價格

蛋價一直漲，也遷動民生物資，嘉義大學員生消費合作社盡量尋找便宜雞蛋回饋社員，而且合作社自行研發的茶葉蛋至今仍維持每顆10塊錢，以嘉大醬油為底魯出的茶葉蛋深獲好評「好吃、安心又便宜」，曾經日銷600顆驚人數字，近來因供貨不穩暫時停售，但合作社經理朱淑玲說，以後供貨穩定嘉大茶葉蛋仍會維持10塊錢。

朱淑玲說，嘉義大學建校百年，釀造醬油也有70年歷史，醬油品質優良，卻有客人問說，「真的有那麼好？」，為了證明嘉大醬油的魅力，她個人花了3個月時間以嘉大醬油為底作魯汁研發出「嘉大豆麥醬油茶葉蛋」，與大家分享嘉大醬油的美味。

她說，沒有好的原料，煮出來的品質就不一定很好，因為完全沒有添加化學成份，純粹用嘉大生產的優質醬油，沒有添加防腐劑、色素、甜味劑。

如今嘉大茶葉蛋在市面上已有知名度，有客人每天要吃顆嘉大茶葉蛋，才會感到生氣勃勃。朱淑玲說，當時賣茶葉蛋除了要推銷嘉大醬油外也不是要來賺錢，因為合作社離操場很近，學生運動後肚子餓，來這裡只花10塊錢就可以吃到營養的蛋，所以一直維持10塊錢，即使外面蛋價一直漲，茶葉蛋仍要撐住維持10塊錢。

茶葉蛋來自洗選蛋，朱淑玲認為這樣來源清楚、衛生、安全，在蛋量充足時曾1天熱銷600顆，後來蛋價稍漲假日也有日銷300顆，她希望每個人都有機會吃得到，曾在最缺蛋時限購2顆，後來限每人購買5顆。如今因為缺蛋已有些日子暫時停售，但每天還是有人過來看看還有沒有茶葉蛋。近來廠商供貨量逐漸回穩，會再供應茶葉蛋。

除了茶葉蛋，合作社也提供比外面便宜的洗選蛋供客人選購，這也是朱淑玲四處奔走才有這樣的福利，今年3月間市場蛋價飆漲每台斤近百元，但合作社仍能以每台斤65元回饋給社員，在婦女節時曾日銷5千顆蛋。也是因為她向廠商商量找好蛋，以合理價格給社員。目前合作社每盒洗選蛋75元，仍比外面每盒90元便宜許多。