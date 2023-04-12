嘉大合作社茶葉蛋一度缺貨 民眾敲碗終盼到每顆仍賣這價格
蛋價一直漲，也遷動民生物資，嘉義大學員生消費合作社盡量尋找便宜雞蛋回饋社員，而且合作社自行研發的茶葉蛋至今仍維持每顆10塊錢，以嘉大醬油為底魯出的茶葉蛋深獲好評「好吃、安心又便宜」，曾經日銷600顆驚人數字，近來因供貨不穩暫時停售，但合作社經理朱淑玲說，以後供貨穩定嘉大茶葉蛋仍會維持10塊錢。
朱淑玲說，嘉義大學建校百年，釀造醬油也有70年歷史，醬油品質優良，卻有客人問說，「真的有那麼好？」，為了證明嘉大醬油的魅力，她個人花了3個月時間以嘉大醬油為底作魯汁研發出「嘉大豆麥醬油茶葉蛋」，與大家分享嘉大醬油的美味。
她說，沒有好的原料，煮出來的品質就不一定很好，因為完全沒有添加化學成份，純粹用嘉大生產的優質醬油，沒有添加防腐劑、色素、甜味劑。
如今嘉大茶葉蛋在市面上已有知名度，有客人每天要吃顆嘉大茶葉蛋，才會感到生氣勃勃。朱淑玲說，當時賣茶葉蛋除了要推銷嘉大醬油外也不是要來賺錢，因為合作社離操場很近，學生運動後肚子餓，來這裡只花10塊錢就可以吃到營養的蛋，所以一直維持10塊錢，即使外面蛋價一直漲，茶葉蛋仍要撐住維持10塊錢。
茶葉蛋來自洗選蛋，朱淑玲認為這樣來源清楚、衛生、安全，在蛋量充足時曾1天熱銷600顆，後來蛋價稍漲假日也有日銷300顆，她希望每個人都有機會吃得到，曾在最缺蛋時限購2顆，後來限每人購買5顆。如今因為缺蛋已有些日子暫時停售，但每天還是有人過來看看還有沒有茶葉蛋。近來廠商供貨量逐漸回穩，會再供應茶葉蛋。
除了茶葉蛋，合作社也提供比外面便宜的洗選蛋供客人選購，這也是朱淑玲四處奔走才有這樣的福利，今年3月間市場蛋價飆漲每台斤近百元，但合作社仍能以每台斤65元回饋給社員，在婦女節時曾日銷5千顆蛋。也是因為她向廠商商量找好蛋，以合理價格給社員。目前合作社每盒洗選蛋75元，仍比外面每盒90元便宜許多。
校外民眾也可以到嘉大蘭潭校區員生消費合作社消費，基於校園安全不能騎機車，民眾開車過來只要在校門口與警衛說明來意並更換證件資料即可進入校園消費。
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