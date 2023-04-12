民進黨中六區立委初選白熱化 何昆霖邀23里長助陣力挺

民進黨台中市立委第六選區初選白熱化，前資深議員何敏誠之子何昆霖今大動作邀集23位選區里長助陣相挺；新潮流系中市議員黃守達今在立委吳思瑤、市議員鄭功進陪同下到第三市場拜票；正國會中市議員江肇國由英系市議員陳雅惠陪同，發放便當給弱勢及獨居者。

「何家班」的何昆霖今邀集23位里長支持力挺，其中一位是西區吉龍里長李國禎，曾擔任現任六選區立委黃國書的辦公室主任多年。李國禎說，何昆霖沒有派系，且祖父是何春木，加上學歷優秀，是立委最適合的人選。何昆霖也呼籲「2名優秀中西區市議員繼續服務地方，中央這一席立委由何昆霖來扛。」

正國會市議員江肇國今由英系市議員陳雅惠陪同，發放50個韓式便當給弱勢。江肇國說，在地方服務10年，做過大大小小的公益活動，包括捐贈物資、媒合義剪等，去年因應疫情，也曾連續發放超過1000個愛心便當，幫助受疫情影響的民眾。他強調，弱勢一直是他長期關心的重點，因此盼能讓集結大家的能量，為社會貢獻一分心。

新系市議員黃守達今由立委吳思瑤、市議員鄭功進及第三市場自治會副會長陪同下，到第三市場向攤商、顧客請託。吳思瑤一到市場就受到民眾熱烈鼓掌歡迎，許多民眾大讚吳思瑤氣質美麗，吳思瑤則請民眾支持黃守達。