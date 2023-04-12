快訊

中共宣布禁航區 國防部：位置在台灣以北85海里處

汐止傳槍響！可疑汽車撞警 嫌犯加速逃逸追緝中

周孝安宣布離婚前擁洋妞上演18禁 前妻陳天仁發聲了

搶救芒果 南市派水車從虎頭埤載救命水澆灌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市山區芒果結果需水殷切， 今起楠西、左鎮、南化、玉井4區自虎頭埤載水澆灌。圖／台南市政府水利局提供
南市山區芒果結果需水殷切， 今起楠西、左鎮、南化、玉井4區自虎頭埤載水澆灌。圖／台南市政府水利局提供

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區29處設置的臨時取水點供農民載運澆灌，包括龍眼、梅子樹也適用，農民說，感謝市府聽到基層心聲，希望這些「救命水」保住今年收成。

今年乾旱嚴重，正值芒果進入結果（疏果）期，農民憂心缺水影響收成日前向市府反應，經市長黃偉哲向水利署爭取經費補助，協助灌溉山區農業。

水利局表示，經過需求盤點，安排於玉井、楠西、左鎮及南化區內共設置29處、470噸供水點，採用5至10噸大型水桶儲水，每日水車不間斷巡邏由虎頭埤至該29處供水，1個月載水量約7000至1萬噸。

市府副秘書長邱今天也再度現場調度，上午先由玉井、楠西、左鎮，下午安排南化， 農民表示，楠西區果樹多屬長期作物，投入成本付出勞力，辛苦栽培照顧一整年就等待這一次收成，但近幾年氣候異常，產量無法穩定，希望南市政府能適時提供幫助，別讓農民一年來的辛勤付東流。

楠西區長何榮長表示，南市政府已採購大型儲水桶，自4月13日開始，由虎頭埤水庫載運灌溉用水，至楠西區各里規劃設立9處臨時取水點供水，儲水量共190噸，望能緩解短期用水需求。

農民 虎頭埤 水利局

延伸閱讀

南市南區鹽埕段 釋出國有地設定地上權開發

月初才放養 南市魚電共生500萬顆文蛤苗暴斃

無人機水稻噴藥害芒果黑化？ 彰化果農要送驗

95歲長輩開金嗓 南市議長盃越唱越健康

相關新聞

高麗菜盛產價跌 企業董事長買七千顆做公益

高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農...

嘉義市副市長陳淑慧請辭 避談請辭原因只說了這3個字

嘉義市政府昨晚宣布，市長黃敏惠同意副市長陳淑慧請辭，16日卸任，陳淑慧請辭引起各界關切，外界紛紛揣測是否健康出狀況，或另...

搶進南科 南市標售麻豆、永康抵費地金額逾9億元

台南市政府地政局今天辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售，共29標31筆土地，總底價約為8.29億餘元，計有53標封參...

嘉大合作社茶葉蛋一度缺貨 民眾敲碗終盼到每顆仍賣這價格

蛋價一直漲，也遷動民生物資，嘉義大學員生消費合作社盡量尋找便宜雞蛋回饋社員，而且合作社自行研發的茶葉蛋至今仍維持每顆10...

民進黨中六區立委初選白熱化 何昆霖邀23里長助陣力挺

民進黨台中市立委第六選區初選白熱化，前資深議員何敏誠之子何昆霖今大動作邀集23位選區里長助陣相挺；新潮流系中市議員黃守達...

搶救芒果 南市派水車從虎頭埤載救命水澆灌

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦