搶救芒果 南市派水車從虎頭埤載救命水澆灌

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區29處設置的臨時取水點供農民載運澆灌，包括龍眼、梅子樹也適用，農民說，感謝市府聽到基層心聲，希望這些「救命水」保住今年收成。

今年乾旱嚴重，正值芒果進入結果（疏果）期，農民憂心缺水影響收成日前向市府反應，經市長黃偉哲向水利署爭取經費補助，協助灌溉山區農業。

水利局表示，經過需求盤點，安排於玉井、楠西、左鎮及南化區內共設置29處、470噸供水點，採用5至10噸大型水桶儲水，每日水車不間斷巡邏由虎頭埤至該29處供水，1個月載水量約7000至1萬噸。

市府副秘書長邱今天也再度現場調度，上午先由玉井、楠西、左鎮，下午安排南化， 農民表示，楠西區果樹多屬長期作物，投入成本付出勞力，辛苦栽培照顧一整年就等待這一次收成，但近幾年氣候異常，產量無法穩定，希望南市政府能適時提供幫助，別讓農民一年來的辛勤付東流。

楠西區長何榮長表示，南市政府已採購大型儲水桶，自4月13日開始，由虎頭埤水庫載運灌溉用水，至楠西區各里規劃設立9處臨時取水點供水，儲水量共190噸，望能緩解短期用水需求。