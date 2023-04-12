快訊

高中表演性社團沒落？昔秒爆滿現恐倒社…成功手語社長嘆「新課綱影響大」

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

影／冷氣卡廁所？國小廁所如廢墟 學生懼怕寧願憋尿

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣小學因老榕樹竄根，廁所故障率高。記者黃于凡／攝影
嘉義縣小學因老榕樹竄根，廁所故障率高。記者黃于凡／攝影

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，發現有嚴重壁癌、鐵件生鏽，天花板還會漏水，學生寧願整天憋尿，也不敢踏進廁所；蔡易餘說，將盡速呈報中央，爭取經費改建廁所。

一名國小校長說，不少學生寧願整天憋尿，回家再上廁所，也不願意在學校就地解決，嚴重影響學生健康；校內廁所維修多次，受老榕樹根影響，時常左邊一間修好，右邊一間又故障，長期飽受困擾，若冷氣和廁所只能擇一，或許有些學校會做出不同選擇。

蔡易餘說，嘉義縣許多校園廁所已逾20年，需要經費大規模修繕，今天與教育處副處長顏廷育先到大同國小、朴子國小、水上國小以及水上國中視察學校老舊廁所，由教育部向中央提報計畫，他會建請行政院用專案計畫補助經費，希望老舊廁改建一次到位。

教育處科長曾帝學說，今天視察學校都是大校，校舍棟數多、廁所間數也多，之前曾爭取老舊廁所計畫，但改善間數不敷使用，廁所牆壁、馬桶、磁磚都待修繕；嘉義縣約有130所學校廁所使用逾20年，有改善需求，仍需等教育部發文，才能發動調查爭取經費。

蔡易餘補充，嘉義縣許多校園廁所老舊不堪，漏水發霉、長滿壁癌，再加上早期廁所設計不良，且受榕樹根影響，時常堵塞管線、散發異味，此外，光線昏暗及地面積水，也增加意外發生風險，為了孩子的安全一定要改善。

嘉義縣小學廁所鐵件生鏽、地面積水，增加意外發生風險。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所鐵件生鏽、地面積水，增加意外發生風險。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學因老榕樹竄根，廁所故障率高。記者黃于凡／攝影
嘉義縣小學因老榕樹竄根，廁所故障率高。記者黃于凡／攝影
嘉義縣小學廁所如廢墟，學生寧願憋尿也不進去。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所如廢墟，學生寧願憋尿也不進去。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所如廢墟，學生寧願憋尿也不進去。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所如廢墟，學生寧願憋尿也不進去。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所天花板漏水，導致壁癌嚴重。圖／蔡易餘提供
嘉義縣小學廁所天花板漏水，導致壁癌嚴重。圖／蔡易餘提供

蔡易餘 嘉義

延伸閱讀

嘉縣多間學校廁所破舊發霉異味 蔡易餘爭取改建經費

警察超勤加班費比基本工資低 立委促警勤加給調升15％

外傳找賴清德勸退張花冠放棄選立委 翁章梁回應了

嘉義縣議員黃榮利登記立委海區初選 綠營內戰對決開打

相關新聞

高麗菜盛產價跌 企業董事長買七千顆做公益

高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農...

嘉義市副市長陳淑慧請辭 避談請辭原因只說了這3個字

嘉義市政府昨晚宣布，市長黃敏惠同意副市長陳淑慧請辭，16日卸任，陳淑慧請辭引起各界關切，外界紛紛揣測是否健康出狀況，或另...

影／冷氣卡廁所？國小廁所如廢墟 學生懼怕寧願憋尿

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，...

未錄取足額身障員工恐挨罰 業者喊冤稱無人應徵

勞動部今年5月1日起，將針對無正當理由未足額聘用身心障礙者開罰，嘉義縣迄今仍有4間公司未聘用足額身心障礙者，其中一名業者...

龍崎掩埋場之戰 環團：沒有人民、沒有真相，沒有避災

為了防止台南市龍崎牛埔掩埋場死灰復燃，王定宇等立委所提「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」雖已一讀通過，出了委員會...

影／嘉義檜木老屋變高檔日本料理 濃濃東洋風

隱身嘉義市巷弄近80年檜木老屋「嘉林商行」，獲市府舊城創新生計畫補助，經屋主留日大廚林浚成、陳名媛夫婦與設計師，8個月改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦