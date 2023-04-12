影／冷氣卡廁所？國小廁所如廢墟 學生懼怕寧願憋尿

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，發現有嚴重壁癌、鐵件生鏽，天花板還會漏水，學生寧願整天憋尿，也不敢踏進廁所；蔡易餘說，將盡速呈報中央，爭取經費改建廁所。

一名國小校長說，不少學生寧願整天憋尿，回家再上廁所，也不願意在學校就地解決，嚴重影響學生健康；校內廁所維修多次，受老榕樹根影響，時常左邊一間修好，右邊一間又故障，長期飽受困擾，若冷氣和廁所只能擇一，或許有些學校會做出不同選擇。

蔡易餘說，嘉義縣許多校園廁所已逾20年，需要經費大規模修繕，今天與教育處副處長顏廷育先到大同國小、朴子國小、水上國小以及水上國中視察學校老舊廁所，由教育部向中央提報計畫，他會建請行政院用專案計畫補助經費，希望老舊廁改建一次到位。

教育處科長曾帝學說，今天視察學校都是大校，校舍棟數多、廁所間數也多，之前曾爭取老舊廁所計畫，但改善間數不敷使用，廁所牆壁、馬桶、磁磚都待修繕；嘉義縣約有130所學校廁所使用逾20年，有改善需求，仍需等教育部發文，才能發動調查爭取經費。