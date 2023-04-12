快訊

表演性社團沒落？成功高中「1社團」曾爆紅現卻剩2成員 社長嘆：新課綱影響大

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

南市南區鹽埕段 釋出國有地設定地上權開發

中央社／ 台南12日電

台南市政府與國有財產署合作開發南稅三村4國有非公用土地，面積600多坪，以設定地上權50年的方式引進民間投資經營。19日將召開招商說明會說明投資利基、招商條件。

這項台南市政府與財政部國有財產署合作開發案，在600多坪開發案即將公告招商前，為讓更多潛在投資人瞭解招商案，台南市政府經發局19日在成大會館辦理「台南市南區鹽埕段210-1地號等4筆國有土地開發案」招商說明會，說明計畫範圍、投資利基、政策需求及招商條件等，並廣納潛在投資人意見。

經發局林榮川說，全案位於鹽埕段210-1、210-2、210-3及210-5等4筆地號國有土地，使用分區為第四種住宅區，鄰近台17甲線省道，人口高度集中，現況6幢舊有公有宿舍等都已完成報廢程序。

林榮川表示，開發案容許經營項目多元，除適合開發作長照服務機構等設施，提高土地利用效率外，投資人可依都市計畫結合其他事業經營，例如輕食餐飲、零售商業、健康休閒，增進投資效益及促進周邊地區發展。

經發局投資商務科表示，開發案採權利金價高者得標方式招商，地上權存續期間為50年。預計年中上網公告招商，歡迎投資人參與招商說明會。

台南 投資人 地上權

延伸閱讀

台南國有地釋出！鹽埕南稅3村四筆土地 設定地上權招商

月初才放養 南市魚電共生500萬顆文蛤苗暴斃

95歲長輩開金嗓 南市議長盃越唱越健康

南市11位新區長宣誓上任 黃偉哲勉：勇於承擔積極任事

相關新聞

高麗菜盛產價跌 企業董事長買七千顆做公益

高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農...

嘉義市副市長陳淑慧請辭 避談請辭原因只說了這3個字

嘉義市政府昨晚宣布，市長黃敏惠同意副市長陳淑慧請辭，16日卸任，陳淑慧請辭引起各界關切，外界紛紛揣測是否健康出狀況，或另...

民進黨中六區立委初選白熱化 何昆霖邀23里長助陣力挺

民進黨台中市立委第六選區初選白熱化，前資深議員何敏誠之子何昆霖今大動作邀集23位選區里長助陣相挺；新潮流系中市議員黃守達...

搶救芒果 南市派水車從虎頭埤載救命水澆灌

正值台南山區芒果結果，為解決當前旱象，台南市政府水利局今天起調派水車從新化虎頭埤載運水供山區左鎮、楠西、玉井、南化4區2...

影／冷氣卡廁所？國小廁所如廢墟 學生懼怕寧願憋尿

班班有冷氣壓縮老舊廁所翻新經費，嘉縣啟動各級學校老舊廁所會勘，立委蔡易餘、教育處副處長顏廷育今到朴子、水上會勘學校廁所，...

未錄取足額身障員工恐挨罰 業者喊冤稱無人應徵

勞動部今年5月1日起，將針對無正當理由未足額聘用身心障礙者開罰，嘉義縣迄今仍有4間公司未聘用足額身心障礙者，其中一名業者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦