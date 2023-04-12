南市南區鹽埕段 釋出國有地設定地上權開發

台南市政府與國有財產署合作開發南稅三村4國有非公用土地，面積600多坪，以設定地上權50年的方式引進民間投資經營。19日將召開招商說明會說明投資利基、招商條件。

這項台南市政府與財政部國有財產署合作開發案，在600多坪開發案即將公告招商前，為讓更多潛在投資人瞭解招商案，台南市政府經發局19日在成大會館辦理「台南市南區鹽埕段210-1地號等4筆國有土地開發案」招商說明會，說明計畫範圍、投資利基、政策需求及招商條件等，並廣納潛在投資人意見。

經發局林榮川說，全案位於鹽埕段210-1、210-2、210-3及210-5等4筆地號國有土地，使用分區為第四種住宅區，鄰近台17甲線省道，人口高度集中，現況6幢舊有公有宿舍等都已完成報廢程序。

林榮川表示，開發案容許經營項目多元，除適合開發作長照服務機構等設施，提高土地利用效率外，投資人可依都市計畫結合其他事業經營，例如輕食餐飲、零售商業、健康休閒，增進投資效益及促進周邊地區發展。

經發局投資商務科表示，開發案採權利金價高者得標方式招商，地上權存續期間為50年。預計年中上網公告招商，歡迎投資人參與招商說明會。