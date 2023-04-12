未錄取足額身障員工恐挨罰 業者喊冤稱無人應徵

勞動部今年5月1日起，將針對無正當理由未足額聘用身心障礙者開罰，嘉義縣迄今仍有4間公司未聘用足額身心障礙者，其中一名業者今喊冤，徵才廣告刊登半年，因廠址偏遠無人應聘，盼縣府伸援手；縣府勞青處表示，將開設人力窗口，提供就業媒合、職業訓練等服務。

一名業者反應，徵才廣告刊登半年，認真招聘身心障礙工作者，因工廠廠址地處偏遠，根本沒有身障人士應聘，但工廠仍需維持基本人力運作，若有員工退休或離職，不可能都不補人，盼縣府伸出援手，協助找到願意應聘，且合適的身障人才。

勞青處長陳奕翰說，截至3月底止，嘉義縣仍有4家未足額聘用身心障礙者義務單位，5月1日後如仍未聘用，卻增聘非身障員工，除需繳納差額補助費2萬6400元，也要面臨2萬元以上10萬元以下罰鍰，如有聘用身心障礙人力需求，可洽05-3628429。

勞青處說明，有以下4種情形都會被開罰：違反身權法、就業服務法及就業歧視；不實通報身心障礙員工名額；未足額聘用身心障礙者，又新聘非身心障礙者；未規畫開立身心障礙者職缺，且未改善聘用情況，並拒絕政府協助。

勞青處指出，私立學校、團體及民營事業機構，員工總人數逾67人以上，就需聘用1名身心障礙者，且身障員工比例不得低於總員工數1％，若違法將依同法第96條第2項規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。