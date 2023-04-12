嘉縣多間學校廁所破舊發霉異味 蔡易餘爭取改建經費

嘉義縣多間國中及國小廁所破舊有異味、潮濕發霉，影響師生上廁所意願，立委蔡易餘今天實地視察後，希望教育處儘速提報改建廁所經費，將向中央爭取補助，打造優質就學環境。

蔡易餘今天與嘉義縣政府教育處副處長顏廷育到朴子市大同國小、朴子國小、水上國小、水上國中等學校視察廁所。

蔡易餘說，嘉義縣很多學校從民國80幾年校舍改建至今廁所都未更新，廁所呈現發霉、破損、漏水、管線堵塞、散發異味、光線昏暗及地面積水等情況，他今天看了幾間學校都是如此，影響師生上廁所的意願。

蔡易餘指出，這些學校廁所設計也很老舊，很少有坐式馬桶，多數是蹲式的，像他這樣的胖子，怎麼也蹲不下去。

蔡易餘說，已請縣府教育處調查須整建的廁所數量與經費提報中央，他再拜託行政院用專案計畫補助，加速修繕嘉義縣老舊校園廁所。

蔡易餘表示，希望老舊廁改建能一次到位，打造優質就學環境。