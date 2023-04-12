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龍崎掩埋場之戰 環團：沒有人民、沒有真相，沒有避災

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎牛埔有房子因地表抬升而嚴重受損，環團用事實證明不能在此設置掩埋場。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔有房子因地表抬升而嚴重受損，環團用事實證明不能在此設置掩埋場。圖／台南社大提供

為了防止台南市龍崎牛埔掩埋場死灰復燃，王定宇等立委所提「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」雖已一讀通過，出了委員會，往二、三讀邁進，但環團仍質疑，政府只護航歐欣有害廢棄物掩埋場、「沒有人民、沒有真相，沒有避災。」

中華醫大副教授、台南社大環境小組召集人黃煥彰在臉書針對龍崎牛埔掩埋場案，發表「龍崎牛埔里地質篇1‧防災為了避災」、「地質篇2‧被上帝捏碎的房子」，他批環保署只護航歐欣有害廢棄物掩埋場，「沒有人民、沒有真相，沒有避災」，不依地質科學與現況的真相，要求歐欣廢止環評或重做環評，是「嚴重包庇」？

黃煥彰在臉書貼上之前濟宮廟靈隱寺的道路車道，因地質抬升而隆起及裂開照片，指之前歐欣公司回應，是因連續豪大雨造成，他則質疑「若是雨應沿著道路往下坡流，怎會攏起成上三角形導致電線杆歪斜？」，裂開的道路去年年中已完成修復，但去年底又開始裂開了，而台南已8個月幾乎沒下雨，打臉業者，並請環保署告知人民這裡的地質有何風險?「不要只會護航歐欣掩埋場，提簡答題（因應策略）；並快審通關？而不是重做環評。」

台南社大研究員晁瑞光也在臉書說，環評法修法立院一讀後不代表通過，還有很長很久的路要走，然後再二讀、三讀，還有得等，除非執政黨動起來。也質疑「環保署可以用行政法直接做的，卻任其將過期不作為，可見答案…」。

立法院衛環委員會日前審查有「龍崎條款」之稱的「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」；針對老舊環評案，目的事業主管機關廢止許可後，老舊環評結論也可廢止。環保署長張子敬表示，尊重修法，沒有特別意見。但環保署對環團連署要求依行政程序法第123條為防止或除去對公益有重大危害撤銷龍崎牛埔掩埋場環評，尚未有正面回應。南市環保局也強調，有把環團訴求向環保署反映。

環評 環保署

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