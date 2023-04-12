台南台灣好行推出特約商店 一日車票享多重優惠

台南市觀旅局推出台南台灣好行特約商店已超過30家，15日起遊客只要憑88府城巡迴線、99安平台江線或山博行線等觀光公車一日車票至特約商店，可享不同優惠方案。

包括府城巡迴線、99安平台江線及山博行線3條台灣好行路線，行經台南熱門古蹟、特色街道巷弄、生態景區等觀光景點。為了讓遊客免除塞車、尋找停車位等困擾，搭乘台灣好行觀光公車，提供快速接駁交通運具服務，為遊程省去轉乘時間。

南市觀旅局爭取交通部觀光局補助台灣好行服務升級計畫，獲核定經費新台幣921萬元，規劃3條路線主題彩繪車、開發超值優惠套票、觀光公車司機外語教育訓練、站牌及文宣摺頁設計印製等項目，透過觀光公車軟硬體設備提升，吸引遊客搭乘暢遊大台南。

台灣好行觀光公車搭配多元玩法。「88府城巡迴線」為單向繞行，行經市區熱門觀光景點及街道巷弄，旅客可透過此路線探索在地特色美食小吃；山區的「山博行線」串接左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館等3大博物館。

「99安平台江線」由台南轉運站出發，經火車站、赤崁樓、中正商圈、億載金城、安平古堡、台江國家公園管理處、四草綠隧及七股鹽山等景點，除古蹟外，還有豐富生態旅遊景區。

觀旅局代理局長林國華表示，112年起招募台南台灣好行特約店家，提供台灣好行旅客更多優惠內容，特約商家涵蓋食宿遊購四大類別，讓遊客規劃遊程同時也替荷包省下旅費。

觀旅局建議遊客出發前先至台灣好行官網查詢路線資訊，或南市台灣好行特約商店地圖掌握最新優惠內容。