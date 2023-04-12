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高麗菜盛產價跌 企業董事長買七千顆做公益

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農，也讓弱勢團體品嘗到當季新鮮美味食材。記者陳雅玲／攝影
高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農，也讓弱勢團體品嘗到當季新鮮美味食材。記者陳雅玲／攝影

高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農，也讓弱勢團體品嘗到當季新鮮美味食材。

民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文表示，高麗菜價格不佳，菜農紛紛棄收或開放自採，為避免菜農一季辛苦卻白忙一場，縣黨部協助媒合善心楊姓董事長，購入水林鄉菜農種植的7千顆高麗菜。

邱世文表示，縣黨部先前購買3分地的高麗菜，把將近1萬顆的高麗菜分別在山線和海線地區舉辦10元高麗菜助菜農的活動，獲得熱烈回響，楊姓董事長也決定共襄盛舉，形成善的循環。

今明兩天7千顆高麗菜將送給斗六一心育幼院及南仁寺、斗南信義育幼院、大埤長愛家園育幼院、林內同仁仁愛之家，莿桐、西螺、東勢等公所，其餘的再分送給山線和海線的長青食堂。

高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農，也讓弱勢團體品嘗到當季新鮮美味食材。記者陳雅玲／攝影
高麗菜盛產價跌，民進黨雲林縣黨部協助引進善心人士購買高麗菜，並將高麗菜送到林內同仁仁愛之家、育幼院及長青食堂，既幫助菜農，也讓弱勢團體品嘗到當季新鮮美味食材。記者陳雅玲／攝影

高麗菜 育幼院 民進黨

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