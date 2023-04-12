嘉義市副市長陳淑慧請辭 避談請辭原因只說了這3個字

嘉義市政府昨晚宣布，市長黃敏惠同意副市長陳淑慧請辭，16日卸任，陳淑慧請辭引起各界關切，外界紛紛揣測是否健康出狀況，或另有高就？上午黃敏惠與陳淑慧同框參加舊城創新生成果展，黃敏惠公開讚揚陳淑慧輔佐市政貢獻大，陳淑慧面對記者詢問請辭原因？只淡淡地說「要休息！」

黃敏惠說，副市長協助她、輔佐市政，拚經濟，參加中部、南部區域治理，「讓我們為她鼓掌，副市長是咱嘉義人」。對副市長請辭原因，黃敏惠、陳淑慧都未說明。黃敏惠感謝陳淑慧3年多來辛勞協助，擔任市府與中央部會最佳橋梁，是她最佳的左右手，雖然不捨，仍尊重陳淑慧請辭決定。

陳淑慧感謝市長給她機會，讓她有不同的歷練，市府任職期間學習很多，感謝市府同仁的陪伴與協助，祝福市府團隊一切順心，為嘉義市書寫精彩。台南人陳淑慧曾任2屆立委，美國佛羅里達理工學院電腦科學碩士、美國南達科塔大學高等教育研究所博士。

黃敏惠2018年底回鍋當選市長後，歷經8個多月，宣布由陳淑慧接任副市長，2019年9月5日上任，至今3年8個月，黃敏惠2006年當市長，延攬雲林人、任職台北市府公務人員訓練中心李錫津當副市長。