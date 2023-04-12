影／嘉義檜木老屋變高檔日本料理 濃濃東洋風

隱身嘉義市巷弄近80年檜木老屋「嘉林商行」，獲市府舊城創新生計畫補助，經屋主留日大廚林浚成、陳名媛夫婦與設計師，8個月改造，新舊融合創新，變高檔日本料理店「芋沺商行」，店內氛圍及料理濃濃東洋風，還有精彩故事，讓客人秒飛日本京都，市長黃敏惠上午參觀驚喜讚賞。

黃敏惠上午在蘭井街芋沺商行，參加店家改造成果說明會，舊城創新生計畫透過青年創業、店家再造及二通小旅行等方法，為舊城區帶進人潮商機；芋沺商行源自1946年「嘉林商行，2021年主廚林浚成與陳名媛夫婦改造創「芋油商行」，將赴日習藝日本料理新風格呈現鄉里。「芋」、「沺」來自日本文化史，因最初日本料理無使用藥菜類，都以根莖類為主。以「芋」字代表日本料理初始創新面貌！田選有水的「沺」，豐盛如水田作物般富饒。

「老檜木遭天牛蛀蝕，還有成堆石塊地基、難刮除油漆」，林浚成說，家族經營山產，他是第十代，改造老屋難度高，市府協助克服改造成京都氛圍；另一家改造的給給茶記創辦人張瑜珊說，聚焦香港風格，打破只有烤鴨叉燒或維多利亞港印象，以香港地鐵風貌呈現，讓人秒飛香港。

黃敏惠及副市長陳淑慧、多位議員到場分享成果，黃敏惠說，舊城創新生計畫，為舊城區帶進人潮商機，尤其疫後假日人潮滿滿，店家民眾都超有感，今年舊城創新生計畫啟動，特色店家形象再造計畫，上個月徵件至21日止，補助總額400萬元。