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老舊校園廁所影響學習及健康 雲林逾60所國中小盼加速改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影
雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影

校園如廁環境會影響學生學習心情，老舊校廁改善刻不容緩，教育部2019年開始每年補助，雲林縣3年獲得補助1.6億元，加上自籌經費，已完成113所國中小學校廁改善，尚有60幾所學校待改建修繕，但去年中央僅補助73萬元，今年也只核定補助3千萬元，相較往年仍明顯不足，今天副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文到雲林國小會勘廁所改建後成果，呼籲中央能大力挹注，加速校廁改善。

雲林國小從2019年開始改善廁所美學，校長魏國賢說，學校是學習的環境，校廁若有管線漏水、空間狹小、採光不佳等問題，孩子可能因此憋尿、不敢如廁，進而影響學習心情，所以學校一連改建12間校廁，有動物、藝術、音樂等各種風格，讓孩子在校安心如廁不用怕。

副縣長謝淑亞自身也有童年在學校不敢如廁的經驗，她說，學校的情境會影響到孩子的心情，如今看到雲林國小的廁所美學以及通風明亮的環境，令人印象深刻，2019年至今中央補助1.9億元加上縣府自籌7千多萬元，已有113所學校廁所改善看得見，希望孩子不會因為不敢如廁，讓學習受影響。

邱孝文說，教育部從2019年開始補助校廁改善，平均每年有30幾所學校廁所改建，但去年補助驟降，只剩73萬元，僅能改善一所學校，縣府另自籌3400多萬元讓其他學校維護、修繕。

目前全縣需要校廁改善的學校仍有60幾所，其中23所需要大翻修，光一間廁所的翻修預算就需要200多萬元，今年中央雖已核定3千萬元改善經費，加上縣府自籌800萬元，仍不足全數改善。

硬體改善涉及財政，雲林縣財源本就困窘，但打造可以讓學生自在健康生活的空間，是刻不容緩的事，尤其在學校廁所的使用會影響學童健康及心理，希望中央能大力挹注。

雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影
雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影
老舊校廁常見管線不通、通風差、漏水等問題，圖中校廁牆上有明顯漏水水痕。記者陳雅玲／攝影
老舊校廁常見管線不通、通風差、漏水等問題，圖中校廁牆上有明顯漏水水痕。記者陳雅玲／攝影
雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影
雲林國小校廁改善後，不僅通風明亮，甚至還結合美學主題，讓學生能放心如廁。記者陳雅玲／攝影

雲林 謝淑亞

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