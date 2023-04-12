月初才放養 南市魚電共生500萬顆文蛤苗暴斃

台南市北門區漁電共生文蛤池傳出文蛤苗大量暴斃，蔡姓業者本月初甫從雲林引進5池約5公頃文蛤放養，詎料陸續暴斃，逾500萬顆文蛤苗幾全泡湯，損失達百萬元，台南市政府農業局已到場採樣殘活文蛤，深入釐清死因。

光電業者上午表示，第一時間已致上關心與慰問，目前正積極協助了解相關狀況，將協助漁民解決眼前難關。據知，這處光電場曾整合，目前接手業者是由另家業者承接，責任問題恐更趨複雜。

「同時間引同樣的水放養，為何隔壁池親戚的文蛤池卻沒事？」養殖業者蔡嘉聰望著地上堆滿的文蛤及爛泥無奈說，從事養殖文蛤20多年頭一遭遇到，真的欲哭無淚。

蔡嘉聰表示，這批文蛤苗原是因應中秋節需求高峰，現在這般全打亂，估計損失超過100萬元，現只能重新撈除曬棚後再重新引入新文蛤苗放養，他只希望釐清死因，還他一個公道。

協助蔡某養殖多年的友人楊士瑩也說，這批文蛤苗本月初從雲林引進開始放養在5大池約5公頃魚電共生的文蛤池內，隔天就發現有文蛤苗陸續死亡浮上水面，接著越來越多，最後幾乎全軍覆沒，這幾天光打撈這些文蛤苗幾乎忙到手軟。

台南市草蝦暨養殖協會理事長陳勤福等人上午也到場關切，他說，究竟問題是出在光電施工過程不當或土質、水甚至「外力」因素，都亟待相關單位釐清，保障業者權益。