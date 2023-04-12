串起龍崎牛埔溪與二仁溪的故事 用行動守護地景

台南市龍崎牛埔惡地地質公園設置快2年，卻遲未開放，受到質疑，由於地景公園協會23日要成立，今年前開放有望。穿過歐欣掩埋場的牛埔溪是二仁溪上游，終年流水不斷，也構成美麗生態方舟。台南社大為了讓更多民眾認識二仁溪，設計了一系列課程與活動，串起地質公園和二仁溪，由認識而守護河川。

台南社大研究員晁瑞光與副研究員陳志軒表示，二仁溪數十年來存在已久的電子廢棄物因尚未完全清除，長期以來受到關心，早日清除還河川乾淨的環境是大家共同的期望。整條二仁溪在公私協力下，汙染已逐漸改善，魚也回來了，河清之日也可待。

但上游牛埔溪卻面臨可能蓋事業廢棄物處理中心而受汙染的危機，為了讓民眾珍惜得來不易的成果，從5月6日起規畫一系列讓民眾報名參加的課程活動，串起牛埔溪到二仁溪的故事，讓大家一起守護美麗家園。

這次活動結合台灣濕盟、高雄市茄萣舢筏協會、長榮河川保育中心，從二仁溪出海口探索到牛埔惡地地質公園，這些都是環保署認證的環境教育場域，很適合親子一起體驗。活動包含了解二仁溪從河清、汙染到逐漸恢復生機，乘船探索生態、體驗及認識傳統捕魚蝦、到白砂崙濕地觀察彈塗魚，到仁德港尾溝滯洪池划獨木舟、學習簡易水質監測，以及走訪地質公園等。

晁瑞光表示，台南市乾旱未雨，但龍崎牛埔溪仍可看到流水，182線道排水口仍有水流，由排水口處布滿綠油油青苔可見，這是牛埔的生命之泉，也孕育生態豐富的方舟，期待隨著地景公園協會的成立與運作，公部門的資源投入，讓地景公園早日開放。