圓林仔桐花開5成如四月雪 嘉義市桐花祭下周末登場

春夏交替之際，嘉義市的後花園-後庄里圓林仔社區，嬌柔雪白的桐花隨風飛舞，有如4月雪，行走桐花樹下賞花浪漫，天熱少雨，花開得快，目前花開5成，市府與嘉市客家文化協會下周周休，舉辦桐花祭「幸福與你桐聚」，安排賞花、市集、藝文及音樂表演。

嘉市客家人口約2萬人，圓林仔社區是百年前在陵地上散居形成的小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。

每年4月桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步在桐花下，讓人感受浪漫幸福氛圍，是嘉義地區最佳觀賞桐花景點。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，園區內約30棵桐花、社區總數大約百棵，有第一代也有後續栽植的二代桐樹。

市府與客家協會舉辦的桐花祭「幸福與你桐聚」活動，下周周休22日、23日上午10點至下午5點，在後庄里圓林仔社區舉行，在幸福山丘草坪區，市府主辦花樹下不插電音樂會開幕，邀請客家歌手接力不插電音樂演唱。客家協會歌謠班23日下午2點半演出客家民謠歌曲。