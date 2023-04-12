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雞肉漲不停名店雞排漲到85元 業者：雞肉翻倍漲凍末條
國產雞肉減產，供需失衡，雞肉價格翻倍漲不停，嘉義市知名「桃城雞排」二代經營逾20年，沒碰過雞肉漲這麼凶，成本漲、ＨＯＬｄ不住調漲，雞排漲到85元，相當1個便當錢，業者無奈，客人照樣買。
「桃城雞排」第二代老闆許博鈞，高中畢業北上讀書工作，北漂12年，6年前返鄉，接棒母親陳素真創辦「超大雞排坊」，廣告媒體專業的他，結合本土鹹酥雞及西式肯塔基，創新包裝新舊融合，成功轉型炸物街邊店品牌。
許博鈞說，雞價漲，雞排2年來，由60元一路漲，60、65、70、80、85元，以年初至今漲最多，主因是肉雞價格翻倍漲，雞排用的帶骨雞胸肉，每斤漲到近百元，去骨雞胸肉每斤220元，從媽媽到他經營逾20年，沒碰過像這次，雞肉漲拿麼凶，短期仍看不見跌勢。
他表示，雞排用的帶骨雞胸肉漲價，加上醃製、冷藏、包裝及人事成本，4月電費又漲，成本漲ＨＯＬｄ不住調漲，避免虧本，剛開始客人有減失，現在又回流，桃城雞排嘉市2家店、雲林1家分店、20多名員工。
許博鈞在忠孝北街旗艦店，用媽媽調配獨家雞排粉炸雞排，拿德國進口測油儀為油品把關，對雞肉價格漲不停，深感無奈，就如同雞蛋，只希望政府不要讓雞肉缺貨。「炸雞排外皮酥脆不吸油，保有鮮美肉汁」，忠實客人一吃上癮，認為漲價反映成本合理。
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