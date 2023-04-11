台南2天1夜噴1萬3 南市府當梗玩送1萬3旅遊基金

日前有網友稱到台南2天1夜旅遊噴飛1萬3，感慨不如出國，台南市政府「借力使力」，邀玩家分享最私藏的自由行2天1夜遊台南遊程，並邀請民眾上網推薦台南個人遊程，第一名可獲得1萬3000元旅遊基金。

市長黃偉哲表示，台南旅遊資源舉凡美食、景點、住宿、古蹟等都是國旅熱門選項。這幾年台南觀光旅遊發展成果有目共睹，但還是想告訴來台南旅遊的人如何花小錢又得到大樂趣，感謝網友拋出這個議題，讓大家有機會分享自己私房景點及玩法。歡迎大家集思廣益提出更省錢、更超值的方案，讓遊客用最少花費就能玩翻台南。

市府觀光旅遊局代理局長林國華說，這次特別推出《我挺你 超值玩翻台南》台南遊程徵件計畫，結合「獎金獵人」網路平台辦理徵件投票活動，收件時間自即日起至5月10日。

有興趣參加旅遊達人，只要以1人1萬3000元為上限，規畫結合台南市景點、打卡地標、美食、人文、節慶等主題2日遊自由行遊程，就可參加徵件投稿，活動總獎金4萬元，第一名可獲得1萬3000元旅遊基金。

詳細活動辦法及更多內容可上活動網站（https://bhuntr.com/tw/competitions/13000tainan）或台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）及台南旅遊粉絲團 （https://www.facebook.com/traveltainan）查詢。