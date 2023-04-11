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嘉義市副市長陳淑慧請辭 黃敏惠與市府團隊祝福
嘉義市長黃敏惠上午在市務會議宣布，副市長陳淑慧將任職到15日。陳淑慧語帶哽咽祝福一流的市府團隊同仁，一切順心，繼續為一流的嘉義市書寫精彩。
黃敏惠感謝陳淑慧3年多來的辛勞協助，擔任嘉義市與中央部會最佳的橋梁，也是她最佳左右手，雖然內心十分不捨，但仍尊重陳淑慧副市長請辭的決定，勉於同意16日卸任。
黃敏惠說，她與陳淑慧理念相近，2019年9月5日延攬加入市府團隊，借重其科技與教育專業能力，以及其立法院豐富經歷，3年多來攜手推動市政，共同締造無數佳績，與同仁培養了深厚的感情，黃敏惠市長祝福陳淑慧副市長，表示嘉義市永遠是她的家。
陳淑慧感謝市長給予機會讓她有不同的歷練，在市府這段期間學習很多，也感謝同仁在每一次的會議及行程上的陪伴與協助。市府團隊對副市長請辭深感意外、不捨，祝福副市長平安健康、人生精彩豐富，常回嘉看他們。
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