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95歲長輩開金嗓 南市議長盃越唱越健康

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市議長盃說唱競賽登場，老少同歡越唱越健康。圖 ／林志展服務處提供
南市議長盃說唱競賽登場，老少同歡越唱越健康。圖 ／林志展服務處提供

台南市安定區今天辦理議長盃歌唱競賽，邀請大小朋友一展歌喉說唱，現場湧入逾200人，更有95歲長輩難得開金嗓，笑聲此起彼落，更添溫馨。

社團法人南市灣港照顧關懷協會在安定區新吉里活動中心承辦議長盃大小寶貝唱歌競賽，甲組為幼兒園小朋友參加，計有慈暉、活水等幼兒園小朋友參賽，乙組有油車據點、新吉據點、安定日照等長輩參加，現場有200多人參與，熱鬧非凡。

灣港協會志工團薩克斯風許志榮、林美妙、劉俊韻、王富清4名老師也吹奏「快樂的出帆」，主持人李貞樺、溫莉涵串場，95歲黃朝村阿公唱著青蚵嫂，台下掌聲不歇炒熱氣氛。

副議長林志展、安定區長李燿州、善化區長方澤心、立委郭國文特助王詩彥、新吉里長方振漢、社區發展協會理事長黃瑞雲分別頒發優勝等獎杯、獎金。

南市議長盃說唱競賽登場，小朋友展現赤子之心盡情表演。圖 ／林志展服務處提供
南市議長盃說唱競賽登場，小朋友展現赤子之心盡情表演。圖 ／林志展服務處提供

幼兒園 台南

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