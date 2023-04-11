聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義保齡球館上億土地拍賣沒人買 將再減價拍賣
行政執行署嘉義分署今天下午舉行年度聯合拍會，外界矚目的嘉義縣中埔鄉原「佳祿保齡球館」6000 坪土地進行第2次拍賣，減價至1億4千9百多萬元，金額不小，最後仍沒有人投標，嘉義分署將再減價拍賣。其他動產拍賣熱絡，有人以1萬5千元拍定1輛轎車，但要負擔近42萬元欠稅；也有人以6萬1千元喊價BMW轎車3次眼看就要得標，但執行單位國稅局認為便宜而流標。
嘉義分署擴大拍賣會嘉義縣市不動產在下午3 時開標，嘉義縣市有23件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。不動產拍賣外，下午在嘉義分署門前廣場進行動產拍、變賣活動。汽車及各式各樣物件琳瑯滿目。
不動產部分受外界矚目為嘉義縣中埔鄉原「佳祿保齡球館」約6000坪土地進行第2次拍賣，底價從原來的1億6060 萬元減價至1億4935萬8000 元，不過，仍然沒有買家出來競標。
嘉義分署表示，有意投標者曾私下來電詢問相關訊息，相信下次再減價拍賣時會有買家出現。
動產拍賣的10輛汽車包括賓士、BMW 等名牌車款，也有日產及中華等各平價品牌車，更有大馬力的 2 部大貨車，以及多家上市公司股票併同進行拍賣。
嘉義分署前廣場有麵包、高山茶、咖啡以及農產品等供選購，也邀請公益弱勢團體前來設販售各式商品，吸引不少民眾參與使得會場熱鬧滾滾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言