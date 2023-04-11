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南市11位新區長宣誓上任 黃偉哲勉：勇於承擔積極任事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市11位新任區長在市政會議宣誓。圖／台南市政府提供
台南市11位新任區長在市政會議宣誓。圖／台南市政府提供

台南市政府在今日市政會議中，辦理11位區長宣誓就職，市長黃偉哲特別勉勵每位新上任的區長，能延續過去區長的發展基礎，到任後勇於承擔責任、積極任事，充分瞭解各區的情況與民眾意見及需求，並且跟里長、議員之間能夠有充分的行政協調溝通，讓區政與市政密切結合。

民政局表示，此次異動主要是原安南區長葉誌明調升勞工局主任祕書，職缺由原歸仁區長魏文貴升任10職等區長，魏文貴從新營區長調任歸仁區長，因歸仁區沙崙智慧園區發展快速業務量大，其能力表現受到長官肯定，這次再由他接任發展快速的安南區長。

黃偉哲今在市政會議主持安南區歸仁區、佳里區、西港區、楠西區、柳營區、官田區、後壁區、龍崎區、玉井區及七股區等11位區長宣誓典禮。他感謝每位卸下職務的區長過去的貢獻，考量每位同仁的專長及配合各行政區的特色，希望透過調任不同行政區服務的歷練，增加區長地方治理能力，在市政的服務上「沒有最好、只有更好」。

這次共調整9位區長職務、1位科長及1位專員調升區長職務：

新任安南區公所區長魏文貴(原任歸仁區公所區長)

新任歸仁區公所區長朱雅宏(原任佳里區公所區長)

新任佳里區公所區長林耿漢(原任西港區公所區長)

新任西港區公所區長李鴻裕(原任楠西區公所區長)

新任楠西區公所區長何榮長(原任民政局宗教禮俗科科長)

新任柳營區公所區長顏文穗(原任七股區公所區長)

新任官田區公所區長黃炳元(原任後壁區公所區長)

新任後壁區公所區長陳玉惠(原任柳營區公所區長)

新任龍崎區公所區長陳新澈(原任玉井區公所區長)

新任玉井區公所區長顏振羽(原任龍崎區公所區長)

新任七股區公所區長李佳隆（原任民政局兵役徵集科專員）

台南市11位新任區長在市政會議宣誓。圖／台南市政府提供
台南市11位新任區長在市政會議宣誓。圖／台南市政府提供

黃偉哲 勞工局 職缺

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