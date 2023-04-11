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與圓山都有地下神宮 台南虎頭埤新化神社日治遺構展開整修
台南市觀旅局表示，位在虎頭埤風景區內的新化神社遺構，為當地珍貴文化資產，2014年6月26日正式公告為台南市重要歷史建築，去年7月獲得文化部文化資產局核定補助1500萬元，近期即將開始進行工程，工期預計1年，其中紅厝賣店將營業至4月16日(周日)。
觀旅局表示，新化神社於1943年（昭和18年）9月完工，外苑建築包括鳥居、御神橋、神職人員宿舍，內苑建築則有休憩所(疑手洗社)、拜殿、本殿、祭器庫、社務社及地下神明避難所等，戰後因土地使用更迭，多數建築物遭到拆除，現僅留下鳥居、御神橋、地下遺構、休憩所(今「紅厝」建築物)及階梯駁坎等。
其前身第一代的新化社建於1929年，則僅存本殿階梯及石燈籠殘蹟。當地場域由虎頭埤、新化社及新化神社三者，交織文化資產與不同時空的空間脈絡，展現過去新化地區文化訊息與隱藏之歷史意義，期望能透過妥善修復歷史建築遺構本體，再次串連在地居民的共同記憶。
其中新化神社也發現有地下遺構，推估是神明庇護所，曾經過學者鑑定與台北圓山的台灣神宮地下遺構非常接近，應為同一時代的建築，也在這次的整修計畫中。觀旅局表示，新化神社修復工程啟動後，將添加文化觀光新風采，豐富虎頭埤風景區人文觀光資源，打造新化地區多元觀光亮點。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，為了重現過去新化地區空間歷史意義，新化區虎頭埤風景區陸續投入，全齡遊憩區及林間親子環教生態步道已順利完工啟用，未來將持續修建虎頭埤東側南岸全新點狀遊憩設施，並透過生態步道串聯，打造親子共遊綠色生態環教場域。蟋蟀館修建規畫設計也已完成，即將進行改建，將優化展示區、養殖空間、廁所及導覽解說，開放至4月30日（星期日），民眾可把握時間前來參觀。
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