後疫情台南長照動起來 檢視管制措施

台南市長期照護發展協會為期兩天的長期照顧服務人員在職教育訓練課程，今天下午閉幕，協會理事長也是民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，面對新冠肺炎疫情風暴造成長期照護機構工作人員及住民感染群聚事件層出不窮，危機正是轉機，也正是檢視長照機構感染管制措施的最佳時刻。

台南市長期照護發展協會主辦長照服務人員在職教育訓練課程，首發登場的是「感染管制監測指標」，協會理事長潘新傳說，傳染性疾病是造成全世界死亡人數最多的病因之一，世界衛生組織也指出21世紀的國際公共衛生議題，傳染病將再成為威脅人類健康的重要疾病之一，這次新冠疫情，發生許多長期照人員及住民群聚感染事件，也該利用此機會，檢視長照機構感染管制措施，降低類似事件發生。

潘新傳表示，為了提升機構工作人員感管知能及落實感管措施，降低發生群聚感染風險，健全機構服務品質及保障住民健康，規畫感染管制相關議題的研習會，感染管制及防疫措施不僅是長照機構內部要重視，社區防疫也不容忽視。

研習會邀請長期照護發展協會秘書長陳郁慧，同時也是資深的感染管制專家擔任講師，兩日感染管教育訓練研習會座無虛席，參與人數平均180至200人。陳郁慧表示，長期照顧機構肩負社會責任，有義務為服務對象做好防疫把關，提升機構工作人員感管知能及落實感管措施很重要，另協會也會提供機構端感染管制實務的諮詢及輔導，持續為長期照顧的感染管制把關，提升服務品質及保障住民健康。