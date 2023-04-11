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雲林淹水重災區的元長客厝大排 最後1哩路今動工整治

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣客厝大排一期整治工程完工，和尚未整治的舊堤相較之下，河道和堤防高度都有明顯差異，二期工程今天動工將延續整治。記者蔡維斌／攝影
雲林縣客厝大排一期整治工程完工，和尚未整治的舊堤相較之下，河道和堤防高度都有明顯差異，二期工程今天動工將延續整治。記者蔡維斌／攝影

雲林縣客子厝大排是土庫鎮、元長鄉的主要排水，因堤防多處斷面通洪力未達保護標準，遇大雨溢堤成災，社區和農田淹水嚴重，經縣府爭取中央補助分年整治，大排2期工程的最後一哩路，總經費約1億元，今天由雲林縣長張麗善主持開工儀式，預計明年汛期前完工，讓2鄉鎮沿線5萬多名居民、2000多公頃農田遠離淹水夢魘。

客子厝大排全長約6、7公里，流經土庫、元長在北港匯流導入北港溪，是元長、土庫重要的排水系統；元長卓運村民說，過去只要颱風豪雨，大排常常因洪水渲洩不及，溢堤淹沒農田，每次大水都淹到大腿，甚至有人受困還調派橡皮艇協助撤離行動不便的長輩，一期完工就不會再淹水了，如今能全線整治，大家更有保障。

土庫鎮長陳特凱也表示，客子厝大排一期治理工程約9千多萬元，2021年9月完工後，淹水改善很多，不僅解決沿線興新里、綺湖里水患，連市區也不用再擔心淹水。

縣府水利處長許宏博說明客子厝大排第2期治理工程，指該工程由水利署補助1億250萬元，治理長度約630公尺包含河道、堤防、水防道路、堤後排水、道路改善、水門及移動式抽水機平台，以及鄰近兩座橋一併改善，預計明年汛期完工。

今天開工動土典禮，由縣長張麗善主持，縣議員蔡明水、王鈺齊、張維心、陳乙辰及土庫鎮長陳特凱、元長鄉代會主席李宗懋及眾多村民參加。張麗善強調，客子厝大排前後整治20多年，第二期治理工程是最後一哩路，感謝中央全力支持，完工後可保障土庫、元長約5萬名居民免於淹水危害。

客厝大排整治不僅堤岸加寬加高，連橋樑也增高許多，讓水流更通暢，不再溢堤成災。記者蔡維斌／攝影
客厝大排整治不僅堤岸加寬加高，連橋樑也增高許多，讓水流更通暢，不再溢堤成災。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工，不少村民到場關心。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工，不少村民到場關心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣客厝大排一期整治工程完工後，沿線居民和農田遠離淹水夢魘。記者蔡維斌／攝影
雲林縣客厝大排一期整治工程完工後，沿線居民和農田遠離淹水夢魘。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工。記者蔡維斌／攝影
客厝大排二期整治工程今天動工。記者蔡維斌／攝影

雲林 洪水 淹水 張麗善 水利署

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