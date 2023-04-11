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雲林文藝復興 修復日建「二崙分駐所眷舍」變咖啡館

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙分駐所眷舍是日治時期建築，縣府將進行修復，未來會作為文學咖啡館。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙分駐所眷舍是日治時期建築，縣府將進行修復，未來會作為文學咖啡館。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙分駐所眷舍是日治時期建築，過去是所長宿舍，8年前登錄為歷史建築，縣長張麗善今天下午前往現勘，規畫投入2117萬元進行修復，預計明年完工，啟用後將作為文學咖啡館，串連鄰近的二崙故事屋、圖書館等活絡地方藝文。

雲林縣古蹟歷史建築有118處，其中日治時期建築超過半數、有60處，包括虎尾布袋戲館、古坑永光分駐所、斗南分局舊廳舍等。

縣府文化觀光處表示，二崙分駐所眷舍約興建於日治時期1930年代，包含踏込、玄關、座敷、應接室、茶之間、居間、炊事場、浴室、便所、緣側、廊下等，保有完整日式建築空間配置及型制，格外珍貴。

張麗善表示，為了妥善保存與再利用，縣府規畫設計並修復木構架及屋頂、天花、地板，裝設弱電、防護棚架、給排水、消防及電氣等工程設備，且作環境綠美化、新建廁所兼具無障礙友善空間，工期約需450日曆天。

文化觀光處長陳璧君說，二崙分駐所眷舍具位置優勢，就在市區核心軸帶，周邊文教公共設施多元，將作在地青年返鄉進駐的創業空間及二崙故事屋二館，也會引進文學咖啡館，供鄉公所或分駐所洽公民眾休憩。

雲林縣二崙分駐所眷舍修復後會開放社區民眾參與，除是返鄉青年創業空間，也是文學咖啡館、二崙故事屋二館。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙分駐所眷舍修復後會開放社區民眾參與，除是返鄉青年創業空間，也是文學咖啡館、二崙故事屋二館。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙分駐所眷舍修復後會開放社區民眾參與，除是返鄉青年創業空間，也是文學咖啡館、二崙故事屋二館。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙分駐所眷舍修復後會開放社區民眾參與，除是返鄉青年創業空間，也是文學咖啡館、二崙故事屋二館。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙分駐所眷舍是日治時期建築，縣府將投入千萬元進行修復。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙分駐所眷舍是日治時期建築，縣府將投入千萬元進行修復。記者陳苡葳／攝影

歷史建築 咖啡館 張麗善

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