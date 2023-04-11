台南樹公民為花旗木鬆綁呼吸 愛樹就要護樹

台南市市仁德滯洪池近千棵的花旗木花正盛開，為了讓這片美景可以長久保存，水利局特別與台南社大樹公民合作，透過現場養護教學，體驗樹況及草況，40名樹公民今天分組觀察紀錄，並更換編號掛牌及鬆綁支架繩子，讓花旗木大口呼吸，維持良好的生長狀況。

中華醫事科大校長曾信超從2014至2020年間在各方協調下種植許多花旗木幼苗，透過學校認養及水利局養護下，現今茁壯開，成為市郊另處美景，也啟動了公私協力種樹並護樹的開端。

但隨著樹木的長成，當初為了支撐幼苗長大的彈力綁帶逐漸過緊，有賞花的民眾反映部分支架是否有必要設置等問題，長期在台南社大培力樹公民社群的李武昌，經與水利局溝通，將仁德滯洪池列為課程的實地教學場域，今天帶領學員實地學習，協力養護，學員們逐棵記錄、觀察滯洪池內花旗木、印度紫檀、洋紅風鈴木等樹種生長狀況，將綁帶過緊的樹木鬆綁、重新綁帶支撐樹木，讓樹木可以有更多空間成長。

也擔任台南市樹木保護委員的李武昌說，最擔憂的不是種樹的問題，而是後續養護的工作是否妥適的問題。許多樹木幼苗的支撐支架、綁繩常常是種後不理，導致許多綁繩勒束，甚至被樹皮包覆，嚴重影響樹木成長。因此他特別帶領台南社大居家小花園等愛好園藝的班級學員，帶他們從自家陽台、庭園走向公園，投入綠屋頂、社區公園的樹木養護，用所學的樹木照顧知識，協力人力不足的養護單位，讓樹木可以得到更多的照顧。學員說，鬆綁樹木束帶後，自己也感同身受的大口呼吸，相信樹木會長得更高大。