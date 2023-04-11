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嘉縣大埔美汰換自來水管線 斥資近3千萬350戶受惠
嘉義縣大林鎮大埔美地區，自來水管線為半世紀前埋下，管徑較小且為PVC塑膠管，隨著居住人口增加，常有出水量不穩定、水壓減少情形，經查發現有破管漏水現象，造成居民用水不便，今天正式開工，將全面換為石墨鑄鐵管，工程經費2852萬元，預計7月底前完工。
台水五區處長蕭淑貞說，這次管線汰換工程，將原有「塑膠管」材，汰換為耐用年限達40年的高品質延性「石墨」鑄鐵管，並且加大原有管線口徑為100釐米，增加供水量能，大幅提升供水穩定度，埋設管線路面也會重新刨鋪，增加行車安全。
蕭淑貞也說，大埔美汰換管線工程全長約4.3公里，共有350戶受惠，工期90個工作天，汰換管線工程經費2852萬元，由台水公司降低漏水率計畫支應，施工期間若造成沿線住家、店家及用路人不便，敬請民眾多加體諒包涵。
大林鎮長許有疆說，大美里在大埔美工業園區旁，近年因居住人口迅速成長，用水人口增加，經常有出水量不穩定、水壓不足等問題，與立委陳明文現勘後發現，台水公司早期埋設塑膠管種，水壓不穩，甚至有破管漏水現象，不只浪費水資源，也造成民生用水困擾。
許有疆也說，當時請台水公司協助汰換老舊管線，順利獲得台水公司降低漏水率計畫支持，去年8月已在泰寧宮廣場辦理大埔美自來水管線汰換工程說明會，讓當地居民了解管線汰換工程，今天正式開工，盼以汰換老舊管線，穩定水源供應，並降低漏水損失。
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