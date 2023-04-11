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鳳梨新通路 南市府媒合真鮮壽司店推焦糖鳳梨

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
開拓關廟鳳梨新通路，南市府媒合真鮮連鎖壽司推焦糖鳳梨，市長黃偉哲（右）籲請消費者挺在地，嘗鮮鳳梨好滋味。記者謝進盛／攝影
開拓關廟鳳梨新通路，南市府媒合真鮮連鎖壽司推焦糖鳳梨，市長黃偉哲（右）籲請消費者挺在地，嘗鮮鳳梨好滋味。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局媒合連鎖壽司店業者爭鮮集團，推出「焦糖鳳梨」新品，嚴選產銷履歷關廟鳳梨，在全台153間門市上市，台南市長黃偉哲今在爭鮮迴轉壽司新營店發表，籲請消費者挺在地，嘗鮮鳳梨好滋味。

今天新品上市的「焦糖鳳梨」選用關廟冠軍鳳梨，撒上砂糖透過師傅巧手炙燒，更增添香脆口感，台南市長黃偉哲、大嘴水果總經理林祖德、關廟農會推廣部主任黃國斌以及永新果菜運銷合作社理事主席李勝緯等人共襄盛舉，歡迎民眾一起享用酸甜香脆好滋味。

黃偉哲也在師傅引導試作新品，以噴槍燒炙鳳梨表皮焦糖，他試吃頻讚好吃，指焦糖為鳳梨帶來不一樣口感和滋味。

農業局長李建裕說，爭鮮新品上市的「焦糖鳳梨」，使用由關廟區農會收購永新果菜運銷合作社理事主席李勝緯所種植的鳳梨，香氣足、口感柔順，同時也具有產銷履歷，再交由大嘴水果公司進行裁切，最終送到爭先讓師傅進行料理，即日全台153間爭鮮門市都可吃到台南鳳梨。

農業局表示，台南市今年鳳梨預估收穫面積1042公頃，總產量5萬5114公噸，較去年稍減1186公噸，4至5月為盛產期，國內通路已著手與國內各知名業者合作進行鳳梨加工品的通路布局，已洽談全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店及電視購物等。

鳳梨 爭鮮 台南 黃偉哲

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